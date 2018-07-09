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"Ходули не успели подогнать!" Замечена новая аномалия с ростом Путина. Разоблачительное фото

8.1тЧитать новость на украинском

Президента России Владимира Путина опять подловили на нестыковках, связанных с официально заявленным ростом.

В этот раз подвох был замечен на фото с Международного конгресса по кибербезопасности, на котором российский лидер выходил на сцену, чтобы лично поприветствовать главреда Russia Today Маргариту Симоньян.

"Ходульную систему к этому мероприятию, правда, выдали явно некомфортную - чтобы хоть 160-сантиметровую Симоньян обогнать...," - подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заметили аномалию с ростом Путина.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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