"Е*анутым нет покоя": в России показали "взятие" Берлина

В России в городе Волгоград показали штурмовое "взятие" столицы Германии Берлина.

Об этом сообщил в Facebook политолог Алексей Голобуцкий, прикрепив соответствующие фото.

"В России сегодня снова "брали Берлин" - на этот раз в Волгограде. У русских всегда так: если не знаешь, что делать, обо**ался на международной арене, про**ал экономику - штурмуй Берлин", - прокомментировал он.

"Последующие праздничные мордобой и пьянка обязательно поднимут самооценку!" - добавил Голобуцкий.

Пользователи сети также высмеяли "победобесие" россиян.

"Е*анутым нет покоя", "Когда будет инсценировка продажи Аляски?" "Лучше бы к годовщине войны с Наполеоном сожгли Москву", "Незавидна участь дегенератов", "Хорошо, что декорации не нужны, все разбомблено, как в те далекие года", - смеются они.

Как писал "Обозреватель", ранее в России школьники пожаловались, что их принуждают к акции "победобесия".