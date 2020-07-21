Депутата от ОПЗЖ Волошина облили зеленкой перед Радой. Фото

Марина Лисничук Политика 12:16, 21.07.2020 Обновлено: 12:51, 21.07.2020

Народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду.

Инцидент произошел 21 июля, нардеп в ответ ударил нападающего якобы в глаз. В сети опубликовали фото и видео конфликта (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что так Волошина встретили под ВРУ за озвученное им в прошлую пятницу заявление об "отсутствии суверенитета у Украины".

Депутат заявил, что такие действия не испугают его и он будет добиваться справедливости.

Волошина облили зеленкой
(Telegram-канал BEREZOVIEW)

"Я в целях самозащиты ударил его куда-то, наверное, в глаза. Считаю, что поступил правильно. Так как каждый гражданин Украины, когда на него налетают "прибитые патриоты", имеет право на самозащиту", – высказался нардеп.

Зеленка была в "яйце"
(Twitter Радио Свобода)

На место инцидента вызвали правоохранителей, которые задержали напавших на Волошина, как он подчеркнул, "со спины".

На место инцидента вызвали правоохранителей
(Facebook Vadim Sarakhan)
Зеленкой облили и тех, кто был рядом с Волошиным возле ВРУ
(Facebook Vadim Sarakhan)
Зеленкой облили и тех, кто был рядом с Волошиным
(Facebook Vadim Sarakhan)
Облитый зеленкой Волошин
(Telegram-канал BEREZOVIEW)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове главу местной ячейки партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", скандального ексдепутата горсовета Андрея Лесика облили зеленкой.

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