Даже не х*ло: украинский нардеп придумал яркую кличку для Путина

Народный депутат от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук предложил наименование для президента России Владимира Путина.

"Такой вопрос: мокша, пардон, россияне привыкли своих божков величать – тот "Гордый", тот "Красный", тот "Темный". К Путину, по идее, начиная с его прихода к власти, применим термин "Кровавый". Но, во-первых, сей термин занят. А во-вторых, вы видели Путина? Какой к черту "Кровавый" применимо к этой тщедушной субстанции? Гораздо логичнее народное прозвание – "Моль", – написал Тымчук в Facebook.

Однако, нардеп предложил более политкорректное наименование, напомнив также, что в России гостит экс-президент Украины Виктор Янукович, у которого тоже есть "название".

"Но мы же не можем лидера ядерной державы именовать "Молью". Потому более политкорректное наименование – Владимир Шубоед. Интересно, что у него перманентно гостит украинский аналог – Виктор Шапкокрад. Сладкая, с*ка, парочка", – пошутил Тымчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Патриарха Кирилла попросили создать икону с Путиным.