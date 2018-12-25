Черный кот помешал ''ядерной войне'' пропагандистов Кремля: курьезное видео

Съемки программы об угрозе ядерной войны на одном из российских пропагандистских каналов сорвал появившийся в студии черный кот.

В эфире обсуждали реальность новой угрозы. Животное появилось в кадре сразу после слов "Войну считают допустимой". (Чтобы помотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Только не переходи мне дорогу", — обратился к нему ведущий передачи. Почесав за ухом коту, он заявил: "Вот они — демоны войны!"

Кот появился прямо в эфире Скриншот из видео

"Это знак, это знак!", — отреагировали присутствующие в студии. Кот ушел, получив в свою сторону аплодисменты. "Ядерная война подкралась", — резюмировал один из гостей программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российским пропагандистам ярко показали всю "гниль" Московского патриархата.

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