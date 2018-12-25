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Черный кот помешал ''ядерной войне'' пропагандистов Кремля: курьезное видео

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Съемки программы об угрозе ядерной войны на одном из российских пропагандистских каналов сорвал появившийся в студии черный кот.

В эфире обсуждали реальность новой угрозы. Животное появилось в кадре сразу после слов "Войну считают допустимой". (Чтобы помотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Только не переходи мне дорогу", — обратился к нему ведущий передачи. Почесав за ухом коту, он заявил: "Вот они — демоны войны!"

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Кот появился прямо в эфире

Кот появился прямо в эфире

Скриншот из видео

"Это знак, это знак!", — отреагировали присутствующие в студии. Кот ушел, получив в свою сторону аплодисменты. "Ядерная война подкралась", — резюмировал один из гостей программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российским пропагандистам ярко показали всю "гниль" Московского патриархата.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Новости России
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