Девушка устроила грязные танцы в автобусе и стала звездой интернета: видео (18+)

В пригороде Сиднея в Австралии женщина устроила стриптиз в автобусе под камерами наблюдения.

Как сообщает The Sun, ничего не предвещало беды, когда она спокойно сидела в транспорте, как и все остальные (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Девушка внезапно сняла с себя всю одежду и стала танцевать, используя поручни. По словам очевидцев, после она попросила пассажиров заплатить за выступление. Однако кто-то из невольных зрителей сообщил водителю об инциденте.

После этого женщина поспешно натянула на себя одежду, завернулась в шаль и ретировалась из автобуса. Танцовщицу пока никто не опознал.

По словам министра транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанса, такое поведение в общественном транспорте является недопустимым. Его также поддержали пользователи соцсетей. Многие обеспокоены тем, что дети могли оказаться в этот момент в автобусе.

"Уважайте других людей и детей, которые находятся на любом общественном транспорте", "Как по-детски эта женщина. Такой глупый поступок. Позор вам. Вам должно быть стыдно", – возмутились пользователи.

А некоторых наоборот развеселила непристойная ситуация в транспорте. В сети даже написали, что будут теперь чаще пользоваться автобусом. "Почему этого не происходит на моем скучном старом автобусном маршруте?", "Буду чаще ловить общественный транспорт". Это видео моментально стало вирусным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России разгорелся скандал из-за стриптиза. Перед 10-летними детьми женщина станцевала на шесте.