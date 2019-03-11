|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Броня крепка и Киев за два дня!" В сети высмеяли опозорившихся россиян-"захватчиков Украины"

14.2тЧитать материал на украинском

В сети не утихает ажиотаж вокруг видео с пострадавшими в ДТП с военной техникой в российском Курске. На кадрах слышно, как они обсуждают захват Украины.

В частности, выдвигаются варианты "вторжения" через Сумы или Харьков. Спустя несколько минут разговоры закончились тем, что смельчаки попали на своем авто под колеса БТРов.

"Надо было все-таки через Харьков!", "Опять до Берлина и Киева не дошли!", "Броня крепка и Киев за два дня!" – смеются пользователи в комментариях под соответствующими видео, выложенными в Twitter.

"Броня крепка и Киев за два дня!" В сети высмеяли опозорившихся россиян-"захватчиков Украины"

Скриншот с видео

"Броня крепка и Киев за два дня!" В сети высмеяли опозорившихся россиян-"захватчиков Украины"
"Броня крепка и Киев за два дня!" В сети высмеяли опозорившихся россиян-"захватчиков Украины"

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП – авто влетело в группу пешеходов, которые находились на тротуаре.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
73
Смешно
11
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...но...у нас осаго...отремонтирует
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Nemo Александр
Nemo Александр
Andreevski Andrey, посмеяло? В зеркало на себя посмотри, перечитай собственные комменты и комменты своих братьев по разуму - вообще оборжешься
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Смешные ватники 🐀👎🦌
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Очередной фейк нацистов))) Бандеры почему вас все соседние страны ненавидят, и являются вашими врагами знаете?))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
7
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Михайлов Александр, Ти, знову ти і ірен: група об'єднаних ненависТЮ.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Михайлов Александр, ни один нормальный человек не будет питать тёплых чувств к шароварному скоту.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3

Наши блоги