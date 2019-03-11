"Броня крепка и Киев за два дня!" В сети высмеяли опозорившихся россиян-"захватчиков Украины"

В сети не утихает ажиотаж вокруг видео с пострадавшими в ДТП с военной техникой в российском Курске. На кадрах слышно, как они обсуждают захват Украины.

В частности, выдвигаются варианты "вторжения" через Сумы или Харьков. Спустя несколько минут разговоры закончились тем, что смельчаки попали на своем авто под колеса БТРов.

"Надо было все-таки через Харьков!", "Опять до Берлина и Киева не дошли!", "Броня крепка и Киев за два дня!" – смеются пользователи в комментариях под соответствующими видео, выложенными в Twitter.

Скриншот с видео

Обожаю это видео: в бибике ватное говно с мАААсковским акцентом обсуждает КАК УДОБНЕЙ НАПАДАТЬ НА УКРАИНУ - откуда ближе. Прямо чувствуется по Фрейду - броня крепка и Киев за два дня!!! И тут хуяк - вместо солдат НАТО -нате, бляди, по щам! 🤣😅😂 pic.twitter.com/iPIclQbhLR — Присяжный заседатель (@russian_stench) 9 марта 2019 г.

2 серия ещё эпичней:рсукие засчитники от НАТО сплющили бибики гражданят Имперашки, но очень сочувствуют и жалеют.

Ёмкие и проникновенные диалоги терпил с солдатами. Не НАТО

- Иду сюда, ебанутая! насосала блядь! РАССТРЕЛЯТЬ НАХУЙ!🤣😅😂😆

А ПРЕДСТАВЬТЕ ЕСЛИ ЭТО БЫЛИ НАТО с хунтой? pic.twitter.com/HKbXaCGAb7 — Присяжный заседатель (@russian_stench) 10 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП – авто влетело в группу пешеходов, которые находились на тротуаре.

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