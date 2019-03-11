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"Броня міцна і Київ за два дні!" У мережі висміяли знеславлених россіян-"загарбників України"

14тЧитати матеріал російською

У мережі не вщухає ажіотаж навколо відео з постраждалими у ДТП з військовою технікою в російському Курську. На кадрах чутно, як вони обговорюють захоплення України.

Зокрема, висуваються варіанти "вторгнення" через Суми або Харків. Через декілька хвилин розмови закінчилися тим, що сміливці потрапили на своєму авто під колеса БТРів.

"Треба було все-таки через Харків!", "Знову до Берліна і Києва не дійшли!", "Броня міцна і Київ за два дні!" – сміються користувачі в коментарях під відповідними відео, викладеними у Twitter.

"Броня міцна і Київ за два дні!" У мережі висміяли знеславлених россіян-"загарбників України"

Скріншот з відео

"Броня міцна і Київ за два дні!" У мережі висміяли знеславлених россіян-"загарбників України"
"Броня міцна і Київ за два дні!" У мережі висміяли знеславлених россіян-"загарбників України"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого у Санкт-Петербурзі сталася смертельна ДТП – авто влетіло у групу пішоходів, які були на тротуарі.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло...но...у нас осаго...отремонтирует
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0
1
Nemo Александр
Nemo Александр
Andreevski Andrey, посмеяло? В зеркало на себя посмотри, перечитай собственные комменты и комменты своих братьев по разуму - вообще оборжешься
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0
0
Д Алексей
Д Алексей
Смешные ватники 🐀👎🦌
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2
1
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Очередной фейк нацистов))) Бандеры почему вас все соседние страны ненавидят, и являются вашими врагами знаете?))))))
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4
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Михайлов Александр, Ти, знову ти і ірен: група об'єднаних ненависТЮ.
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3
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Михайлов Александр, ни один нормальный человек не будет питать тёплых чувств к шароварному скоту.
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4
3

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