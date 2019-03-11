"Броня міцна і Київ за два дні!" У мережі висміяли знеславлених россіян-"загарбників України"

У мережі не вщухає ажіотаж навколо відео з постраждалими у ДТП з військовою технікою в російському Курську. На кадрах чутно, як вони обговорюють захоплення України.

Зокрема, висуваються варіанти "вторгнення" через Суми або Харків. Через декілька хвилин розмови закінчилися тим, що сміливці потрапили на своєму авто під колеса БТРів.

"Треба було все-таки через Харків!", "Знову до Берліна і Києва не дійшли!", "Броня міцна і Київ за два дні!" – сміються користувачі в коментарях під відповідними відео, викладеними у Twitter.

Скріншот з відео

Обожнюю це відео: в Бібік ватяну говно з мАААсковскім акцентом обговорює як зручно нападати на УКРАЇНУ - звідки ближче. Прямо відчувається по Фрейду - броня міцна і Київ за два дня !!! І тут хуяк - замість солдатів НАТО-НАТО, бляді, по щам! 🤣😅😂 pic.twitter.com/iPIclQbhLR - Присяжний засідатель (@russian_stench) 9 березня 2019 р

2 серія ще епічність: РСУК засчітнікі від НАТО сплющили Бібіка громадяни Імперашкі, але дуже співчувають і шкодують.

Ємні і проникливі діалоги терпить з солдатами. Чи не НАТО

- Іду сюди, ебанутая! насосала блядь! Розстріляли НАХУЙ! 🤣😅😂😆

А УЯВІТЬ ЯКЩО ЦЕ БУЛИ НАТО з хунтою? pic.twitter.com/HKbXaCGAb7 - Присяжний засідатель (@russian_stench) 10 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого у Санкт-Петербурзі сталася смертельна ДТП – авто влетіло у групу пішоходів, які були на тротуарі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.