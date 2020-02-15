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15 февраля • обновлено в 10:57
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"Боже! Это что?!" Портрет Зеленского в лифте ошарашил украинцев. Забавное видео

9.9т
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Украинцев разыграли, разместив в лифте жилой многоэтажки портрет президента Украины Владимира Зеленского. Реакция украинцев была разной, но в целом положительной, в отличии от подобного пранка в России.

Видео с реакцией жителей дома на "Зеленского в лифте" появилось в сети 14 февраля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Alternatyva

Большинство людей с юмором реагировали на портрет своего президента в таком неожиданном месте. Только один назвал это "идиотизмом" и попытался отодрать портрет.

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Alternatyva

"О, Божечки, кто это нам такой праздник сделал?", "Да ты что! Зеленский. А я испугалась", "Как живой... Домой забрать?", "Он Путина обозвал Гитлером, и Трампа, того, обидел", "Надо сфотографироваться, пока не запороли. Ведь не поверят!", "Что такое? Ну... Красавец", "Ага, а рамка же не дешевая", "Между нами любовь, между нами любовь...", "Здрасьте... Как дела, президент?"

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Alternatyva

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Портрет Зеленского в лифте жилой многоэтажки

Alternatyva

Негативная реакция проявилась только у одного человека, назвавшего это "идиотизмом". Он попытался отодрать портрет от стены.

Накануне, 12 февраля, портрет Зеленского также разместили в лифте телеканала "Наш", который принадлежит бывшему депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву.

Портрет Зеленского в лифте телеканала "Наш"

Портрет Зеленского в лифте телеканала "Наш"

facebook.com/yevheniya.khudzik

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля пранкер разместил портрет президента РФ Владимира Путина в одной из многоэтажек Москвы. Реакция жителей дома была в целом негативной.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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6
Комментарии
74
36
Смешно
1
Интересно
14
Печально
16
Трэш
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а еще разделяют народ.если одни мозги одно мышление
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Жаль мне не попался портрет, я бы на него помочился!
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филя филя
филя филя
а упоротые мне тут захлебываясь рассказывали на полном серьезе типа путин в лифте это мордор)) а щас засунули свои языки в отверстие и молчат)))
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2 из 3 ответов | показать все
филя филя
филя филя
Medvedkov Yuri, все правильно ты говоришь ибо у вас президент клоун а у нас уважаемый в мире человек. чувствуешь подливу в шальварах, чубатый?))
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
филя филя, У нас, это стёб! А у вас, слава великому фюреру путину! Чувствуешь разницу, лапоть?
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