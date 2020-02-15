"Боже! Це що?!" Портрет Зеленського в ліфті ошелешив українців. Кумедне відео

Українців розіграли, розмістивши в ліфті житлової багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Поведінка громадян була різною, але загалом позитивною, на відміну від подібного пранку в Росії.

Ролик з реакцією мешканців будинку на "Зеленського в ліфті" з'явився в мережі 14 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки Alternatyva

Більшість людей з гумором поставилися до портрета свого президента в такому несподіваному місці.

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки Alternatyva

"О, Божечки, хто це нам таке свято зробив?", "Та ти що! Зеленський. А я злякалася", "Як живий... Додому забрати?", "Він Путіна обізвав Гітлером, і Трампа, того, образив", "Треба сфотографуватися, поки не запороли. Адже не повірять!", "Що таке? Ну... Красень", "Ага, а рамка ж не дешева", "Між нами любов, між нами любов...", "Здрастуйте... Як справи, президенте?"

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки Alternatyva

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки Alternatyva

Негативна реакція проявилася тільки в однієї особи, що назвала це "ідіотизмом". Вона спробувала віддерти зображення зі стіни.

Напередодні, 12 лютого, портрет Зеленського також розмістили в ліфті телеканалу "Наш", що належить колишньому депутату від "Опозиційного блоку" Євгену Мураєву.

Портрет Зеленського в ліфті телеканалу "Наш" facebook.com/yevheniya.khudzik

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого пранкер розмістив портрет президента РФ Володимира Путіна в одній із багатоповерхівок Москви. Реакція жителів будинку була загалом негативною.

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