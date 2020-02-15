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15 лютого • оновлено в 11:00
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"Боже! Це що?!" Портрет Зеленського в ліфті ошелешив українців. Кумедне відео

10.7т
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Українців розіграли, розмістивши в ліфті житлової багатоповерхівки портрет президента України Володимира Зеленського. Поведінка громадян була різною, але загалом позитивною, на відміну від подібного пранку в Росії.

Ролик з реакцією мешканців будинку на "Зеленського в ліфті" з'явився в мережі 14 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Alternatyva

Більшість людей з гумором поставилися до портрета свого президента в такому несподіваному місці.

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Alternatyva

"О, Божечки, хто це нам таке свято зробив?", "Та ти що! Зеленський. А я злякалася", "Як живий... Додому забрати?", "Він Путіна обізвав Гітлером, і Трампа, того, образив", "Треба сфотографуватися, поки не запороли. Адже не повірять!", "Що таке? Ну... Красень", "Ага, а рамка ж не дешева", "Між нами любов, між нами любов...", "Здрастуйте... Як справи, президенте?"

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Alternatyva

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Портрет Зеленського в ліфті житлової багатоповерхівки

Alternatyva

Негативна реакція проявилася тільки в однієї особи, що назвала це "ідіотизмом". Вона спробувала віддерти зображення зі стіни.

Напередодні, 12 лютого, портрет Зеленського також розмістили в ліфті телеканалу "Наш", що належить колишньому депутату від "Опозиційного блоку" Євгену Мураєву.

Портрет Зеленського в ліфті телеканалу "Наш"

Портрет Зеленського в ліфті телеканалу "Наш"

facebook.com/yevheniya.khudzik

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого пранкер розмістив портрет президента РФ Володимира Путіна в одній із багатоповерхівок Москви. Реакція жителів будинку була загалом негативною.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а еще разделяют народ.если одни мозги одно мышление
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Жаль мне не попался портрет, я бы на него помочился!
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филя филя
филя филя
а упоротые мне тут захлебываясь рассказывали на полном серьезе типа путин в лифте это мордор)) а щас засунули свои языки в отверстие и молчат)))
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филя филя
филя филя
Medvedkov Yuri, все правильно ты говоришь ибо у вас президент клоун а у нас уважаемый в мире человек. чувствуешь подливу в шальварах, чубатый?))
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
филя филя, У нас, это стёб! А у вас, слава великому фюреру путину! Чувствуешь разницу, лапоть?
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