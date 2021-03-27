Американцы увидели "мистические огни" в небе: они оказались обломками ракеты SpaceX. Фото
Жители нескольких городов американских штатов Орегон и Вашингтон 26 марта стали свидетелями загадочного шоу "фейерверков", которое освещало небо на обширном участке северо-запада Тихого океана.
Кадрами необычного явления они делились в соцсетях, событие стало поводом для новостей СМИ. Но позже выяснилось, что "мистическими огнями", вероятно, были остатки ракеты компании Илона Маска SpaceX (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что поток света, похожий на метеоритный дождь, обрушился на районы двух штатов около 21:00 по тихоокеанскому времени, заворожив свидетелей события и вызвав некоторую путаницу в его происхождении.
"Падающие звезды? Обломки? Кто-нибудь еще видел это в Сиэтле только что?", "Мммм… только что поймал это, летящее над моим домом в юго-западном Портленде", – писали пользователи Twitter.
Некоторые угадывали, был ли это метеор, разбитый спутник или, может, НЛО.
При этом в офисе Национальной метеорологической службы в Сиэтле сообщили, что световое шоу, похоже, оказалось обломками 2-й ступени ракеты SpaceX Falcon 9, которая не смогла повторно войти в атмосферу Земли после запуска более трех недель назад, передает New York Post.
На это указал и эксперт по слежению за спутниками из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэл.
"Вторая ступень SpaceX Falcon 9 после запуска Starlink 4 марта не смогла выйти из орбиты и теперь возвращается после 22 дней нахождения на ней", – написал эксперт в Twitter.
Но все же возвращение ступени ракеты после запуска спутника Starlink стало моментом изумления у людей от Сиэтла до Портленда и за его пределами. Издание Geek Wire напомнило, что эти спутники производятся на предприятии SpaceX в Редмонде, штат Вашингтон, и предположили, что участники команды Starlink тоже могли увидеть "мистическое" шоу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 марта компания Илона Маска SpaceX удачно осуществила запуск космической ракеты Falcon 9 с новой партией спутников Starlink.
14 марта ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX запустила на орбиту 21-ю партию из 60 аппаратов глобальной системы спутникового интернета Starlink.