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"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ

8.2тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли заявление прокремлевских пропагандистов о том, что умерший Уго Чавес, который был президентом Венесуэлы, является союзником России.

На незнание исторических фактов и ошибку, прозвучавшую в эфире телеканала "Россия 1", обратил внимание блогер с ником Vitauskas. "Головной мозг 0 — 1, лишняя хромосома", — написал он в Twitter. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, один из приглашенных "экспертов" — Игорь Коротченко — сказал, что "нам есть что терять в Венесуэле. Во-первых Чавес — наш стратегический союзник".

Новости
Приструнить Мадуро: США нанесли мощный удар по Венесуэле

Игорь Коротченко

Игорь Коротченко

Скриншот с видео

На замечание, что речь идет не о Чавесе, а о Николасе Мадуро, он исправился, сказав: "Чавес и Мадуро". При этом Уго Чавес умер в 2013 году.

Другой гость студии также повеселил сеть, назвав Венесуэлу Аргентиной.

"У России два союзника — Чавес и Каддафи", "А как же Хусейн и Гитлер?", "Ума палата", "Перед эфиром нюхают венесуэльскую нефть?", "Чот ребята не в форме", "Эх, не сложилось! Актеры не выучили текст! Плохо!" — пишут в комментариях.

"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ
"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ
"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ
"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ
"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Даниэла ЧавесНиколас Мадуро
Место
Россия
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Махов Макс
Махов Макс
Гитлер,Муссолини,Чавес, Кастро,Чё Гевара стратегические партнеры кацапского рейха Хуйлопутина Владимир Владимировича. Нельзя их бросить, им нужно помогать! 🤣😅😀🖕🇷🇺😆😃
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1
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Самое смешное, что приводят комментарии одних ботов ...
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2
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Воронов Евгений, самое смешное,что видео - не комменты...хер удалишь этих наркоманов)))
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CARGO 100
CARGO 100
Томосы, вы шо, смотрите наше ТВ?
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5
Махов Макс
Махов Макс
CARGO 100, кацапье вы сидите на наших сайтах? Сиденье в жопу не жмёт? 🤣😅😀🇷🇺🖕😆😆😃
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
CARGO 100, кому оно нах нужно,сектанты? Новости и Ваше "ты" - разные вещи. Чуешь разницу?
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