"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ

В сети высмеяли заявление прокремлевских пропагандистов о том, что умерший Уго Чавес, который был президентом Венесуэлы, является союзником России.
На незнание исторических фактов и ошибку, прозвучавшую в эфире телеканала "Россия 1", обратил внимание блогер с ником Vitauskas. "Головной мозг 0 — 1, лишняя хромосома", — написал он в Twitter. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Так, один из приглашенных "экспертов" — Игорь Коротченко — сказал, что "нам есть что терять в Венесуэле. Во-первых Чавес — наш стратегический союзник".
Игорь Коротченко
Скриншот с видео
На замечание, что речь идет не о Чавесе, а о Николасе Мадуро, он исправился, сказав: "Чавес и Мадуро". При этом Уго Чавес умер в 2013 году.
Другой гость студии также повеселил сеть, назвав Венесуэлу Аргентиной.
"У России два союзника — Чавес и Каддафи", "А как же Хусейн и Гитлер?", "Ума палата", "Перед эфиром нюхают венесуэльскую нефть?", "Чот ребята не в форме", "Эх, не сложилось! Актеры не выучили текст! Плохо!" — пишут в комментариях.
Чавес - наш союзник! Что, умер? Умер-шмумер, лишь бы Вовочку любил. pic.twitter.com/LGYe23okBb— Грани.Ру (@GraniTweet) 28 января 2019 г.
Головной мозг 0 - 1 Лишняя хромосома 😂#РоссияСтранаFake pic.twitter.com/NgNKbtlcZj— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 28 января 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.
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