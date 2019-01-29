"А как же Гитлер?" Российские пропагандисты жестко опозорились в эфире КремльТВ

В сети высмеяли заявление прокремлевских пропагандистов о том, что умерший Уго Чавес, который был президентом Венесуэлы, является союзником России.

На незнание исторических фактов и ошибку, прозвучавшую в эфире телеканала "Россия 1", обратил внимание блогер с ником Vitauskas. "Головной мозг 0 — 1, лишняя хромосома", — написал он в Twitter. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Так, один из приглашенных "экспертов" — Игорь Коротченко — сказал, что "нам есть что терять в Венесуэле. Во-первых Чавес — наш стратегический союзник".

Игорь Коротченко Скриншот с видео

На замечание, что речь идет не о Чавесе, а о Николасе Мадуро, он исправился, сказав: "Чавес и Мадуро". При этом Уго Чавес умер в 2013 году.

Другой гость студии также повеселил сеть, назвав Венесуэлу Аргентиной.

"У России два союзника — Чавес и Каддафи", "А как же Хусейн и Гитлер?", "Ума палата", "Перед эфиром нюхают венесуэльскую нефть?", "Чот ребята не в форме", "Эх, не сложилось! Актеры не выучили текст! Плохо!" — пишут в комментариях.

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