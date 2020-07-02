20 самых странных защитных костюмов от COVID-19: опубликованы фото

Курьезы 02:40, 3.07.2020

Эксперты по здравоохранению призывают людей защищаться от коронавируса (COVID-19) любой ценой. Но некоторые восприняли этот призыв слишком буквально.

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Портал Bored Panda собрал фото самых странных защитных костюмов, которые "не дадут коронавирусу ни единого шанса".

boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видео с президентом России Владимиром Путиным в защитном костюме высмеяли в сети.

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Курьезы

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