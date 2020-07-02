20 найдивніших захисних костюмів від COVID-19: опубліковано фото

Курйози 02:40, 3.07.2020

Експерти з охорони здоров'я закликають людей захищатися від коронавірусу (COVID-19) за всяку ціну. Але дехто сприйняв цей заклик занадто буквально.

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Портал Bored Panda зібрав фото найдивніших захисних костюмів, які "не дадуть коронавірусу жодного шансу".

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boredpanda.com
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boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
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boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com
boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відео з президентом Росії Володимиром Путіним в захисному костюмі висміяли в мережі.

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