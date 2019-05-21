"Звонила охране, пока сын был без чувств": подробности смертельного ДТП с девушкой-мажором в Полтаве

Добиться справедливости в случае смертельного ДТП в Украине бывает очень сложно, особенно, если речь идет о водителях-мажорах. История с 15-летним Артемом Левченко из Полтавы, которого насмерть сбил внедорожник Mercedes, вызвала в обществе широкий резонанс. О том, как родители подростка борются за справедливость – в публикации OBOZREVATEL.

Авария произошла в ноябре прошлого года, но лишь на днях полиция завершила досудебное расследование.

Мама школьника Наталья Левченко считает, что расследование с самого начала велось ненадлежащим образом, и были неоднократные манипуляции смягчить вину водителя "мерса" – 34-летней владелице ресторанного бизнеса Натальи Саенко.

15-летний Артем Левченко

Два месяца цеплялся за жизнь

Трагедия произошла в самом центре города. Артем пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу под знаком "Дети" (рядом расположена детская школа искусств). В этот момент на него наехал внедорожник под управлением Саенко.

Парень получил тяжелейшие травмы, в том числе перелом основания черепа и был доставлен в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, 7 января Артем скончался.

Артем ударился о лобовое стекло внедорожника

Мать школьника утверждает, что внедорожник остановился только метрах в 50 от "зебры". Не было и следов торможения. Выйдя из авто, водитель не подошла к ребенку, а принялась звонить по телефону.

Внедорожник остановился в полсотни метров от "зебры"

"Сын был без чувств, но она не вызывала ему скорую или полицию, а принялась звонить мужу, матери, охраннику. Это показали и результаты радиоразведки, которую мы запрашивали", – рассказала Левченко.

Тот самый внедорожник

Велосипед, на котором ехал Артем Левченко

По словам матери, полиция изначально открыла уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) по ч. 1 – травмы средней тяжести.

"Пока мы боролись за жизнь сына, Саенко продолжала спокойно ездить на другой машине. Права вождения она была лишена лишь 9 января, когда под контролем общественности полиция вручила ей подозрение", – говорит женщина.

Она отметила, что факт неоказания помощи при ДТП, как отягчающее обстоятельство, полиция не включила в основное дело и сегодня расследует отдельно. Это, по ее мнению, позволит водителю легче добиться "условно" или "амнистии".

34-летняя Наталья Саенко

Нерабочие камеры

Мать школьника уверена, что родственники Саенко подключили свои связи, чтобы отмазать девушку-мажора. По ее словам, на участке, где произошло ДТП, почему-то не работали камеры наружного наблюдения.

"Также не работали боди-камеры патрульных полицейских, находившихся на месте происшествия", – отметила мать подростка.

Место ДТП

По словам женщины, пока медики оказывали ее сыну первую помощь, муж Саенко на глазах у патрульных снял с авто номера и забрал видеорегистратор.

"Регистратор был возвращен на следующий день, но уже с пустой картой. На месте был прокурор который, зная об изъятии видеорегистратора, никак не отреагировал", – отметила женщина

Фото с места ДТП

Наталья Левченко уверена – изначально все делалось для того, чтобы замять преступление. "Даже на первоначальной план-схеме ДТП не было указано место, где лежал Артем. И только благодаря фото и показаниям очевидцев, место падения сына было подтверждено", – отмечает мать погибшего.

В ходе досудебного расследования Левченко писала жалобы на бездействие следователя и прокурора, однако суд оставил их без рассмотрения.

На сегодняшний день суд избрал подозреваемой в ДТП меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 00:06. Мать погибшего школьника утверждает, что Саенко продолжает водить машину, при том, что у нее забрали права.

"Лихой" водитель

По словам Левченко, за все время ни Саенко ни кто-либо из ее представителей ни разу с ней не общался.

"При том, что на заседаниях Наталья присутствовала. Если бы она подошла ко мне и по-человечески заговорила, мне было бы сложно продолжать борьбу. Но нет. У нее совершенно нет ни капли раскаяния, а всю вину за ДТП она перекладывает на ребенка", – рассказала Левченко.

Журналисты OBOZREVATEL обнаружили в Facebook публикацию от 12 декабря 2018 г., в которой автор "Наталья Саенко" сообщает, что велосипедист появился перед авто внезапно. В тексте указывалось, что скорость водитель не нарушала, была трезвая.

"Если бы Артем вез велосипед в руках, как того требуют правила дорожного движения и был в шлеме, как того требуют правила безопасности… Этой трагедии не произошло бы", – говорится в публикации.

15-летний Артем Левченко

В то же время по данным СМИ Саенко не первый раз совершает ДТП. В 2016 году Полтавский суд обязал женщину заплатить 3,5 тыс. грн штрафа за нетрезвое вождение автомобиля.

(Продолжение следует).

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