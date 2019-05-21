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Александр Китраль
Александр Китраль
"Обозреватель"Все статьи автора

"Звонила охране, пока сын был без чувств": подробности смертельного ДТП с девушкой-мажором в Полтаве

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Добиться справедливости в случае смертельного ДТП в Украине бывает очень сложно, особенно, если речь идет о водителях-мажорах. История с 15-летним Артемом Левченко из Полтавы, которого насмерть сбил внедорожник Mercedes, вызвала в обществе широкий резонанс. О том, как родители подростка борются за справедливость – в публикации OBOZREVATEL.

Авария произошла в ноябре прошлого года, но лишь на днях полиция завершила досудебное расследование.

Мама школьника Наталья Левченко считает, что расследование с самого начала велось ненадлежащим образом, и были неоднократные манипуляции смягчить вину водителя "мерса" – 34-летней владелице ресторанного бизнеса Натальи Саенко.

15-летний Артем Левченко

15-летний Артем Левченко

Два месяца цеплялся за жизнь

Трагедия произошла в самом центре города. Артем пересекал проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу под знаком "Дети" (рядом расположена детская школа искусств). В этот момент на него наехал внедорожник под управлением Саенко.

Парень получил тяжелейшие травмы, в том числе перелом основания черепа и был доставлен в реанимацию. Несмотря на усилия медиков, 7 января Артем скончался.

Артем ударился о лобовое стекло внедорожника

Артем ударился о лобовое стекло внедорожника

Мать школьника утверждает, что внедорожник остановился только метрах в 50 от "зебры". Не было и следов торможения. Выйдя из авто, водитель не подошла к ребенку, а принялась звонить по телефону.

Внедорожник остановился в полсотни метров от "зебры"

Внедорожник остановился в полсотни метров от "зебры"

"Сын был без чувств, но она не вызывала ему скорую или полицию, а принялась звонить мужу, матери, охраннику. Это показали и результаты радиоразведки, которую мы запрашивали", – рассказала Левченко.

Тот самый внедорожник

Тот самый внедорожник

Велосипед, на котором ехал Артем Левченко

Велосипед, на котором ехал Артем Левченко

По словам матери, полиция изначально открыла уголовное производство по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения) по ч. 1 – травмы средней тяжести.

"Пока мы боролись за жизнь сына, Саенко продолжала спокойно ездить на другой машине. Права вождения она была лишена лишь 9 января, когда под контролем общественности полиция вручила ей подозрение", – говорит женщина.

Она отметила, что факт неоказания помощи при ДТП, как отягчающее обстоятельство, полиция не включила в основное дело и сегодня расследует отдельно. Это, по ее мнению, позволит водителю легче добиться "условно" или "амнистии".

34-летняя Наталья Саенко

34-летняя Наталья Саенко

Нерабочие камеры

Мать школьника уверена, что родственники Саенко подключили свои связи, чтобы отмазать девушку-мажора. По ее словам, на участке, где произошло ДТП, почему-то не работали камеры наружного наблюдения.

"Также не работали боди-камеры патрульных полицейских, находившихся на месте происшествия", – отметила мать подростка.

Место ДТП

Место ДТП

По словам женщины, пока медики оказывали ее сыну первую помощь, муж Саенко на глазах у патрульных снял с авто номера и забрал видеорегистратор.

"Регистратор был возвращен на следующий день, но уже с пустой картой. На месте был прокурор который, зная об изъятии видеорегистратора, никак не отреагировал", – отметила женщина

Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

Наталья Левченко уверена – изначально все делалось для того, чтобы замять преступление. "Даже на первоначальной план-схеме ДТП не было указано место, где лежал Артем. И только благодаря фото и показаниям очевидцев, место падения сына было подтверждено", – отмечает мать погибшего.

В ходе досудебного расследования Левченко писала жалобы на бездействие следователя и прокурора, однако суд оставил их без рассмотрения.

"Звонила охране, пока сын был без чувств": подробности смертельного ДТП с девушкой-мажором в Полтаве

На сегодняшний день суд избрал подозреваемой в ДТП меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 00:06. Мать погибшего школьника утверждает, что Саенко продолжает водить машину, при том, что у нее забрали права.

"Лихой" водитель

По словам Левченко, за все время ни Саенко ни кто-либо из ее представителей ни разу с ней не общался.

"При том, что на заседаниях Наталья присутствовала. Если бы она подошла ко мне и по-человечески заговорила, мне было бы сложно продолжать борьбу. Но нет. У нее совершенно нет ни капли раскаяния, а всю вину за ДТП она перекладывает на ребенка", – рассказала Левченко.

Журналисты OBOZREVATEL обнаружили в Facebook публикацию от 12 декабря 2018 г., в которой автор "Наталья Саенко" сообщает, что велосипедист появился перед авто внезапно. В тексте указывалось, что скорость водитель не нарушала, была трезвая.

"Если бы Артем вез велосипед в руках, как того требуют правила дорожного движения и был в шлеме, как того требуют правила безопасности… Этой трагедии не произошло бы", – говорится в публикации.

15-летний Артем Левченко

15-летний Артем Левченко

В то же время по данным СМИ Саенко не первый раз совершает ДТП. В 2016 году Полтавский суд обязал женщину заплатить 3,5 тыс. грн штрафа за нетрезвое вождение автомобиля.

(Продолжение следует).

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогах
Место
УкраинаПолтава
Теги
ДТПавтоНациональная полиция Украины
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Белый господин
Белый господин
На мой взгляд неоднозначаная авария. И поведение водителя вполне объяснимо. Ну про звонки понятно, голову не потеряла. Хотя скорую нужно было вызвать. Непрофессионал вряд ли бы помог ребенку с такими травмами, так что молодец что не полезла. Видеорегистратор - собственность владельца авто. И никто не может им пользоваться без разрешения владельца. Ну и т.д. Ребенок без средств защиты, выскакивает на велике поперек дороги совершенно неожиданно для водителя. Вы под этим углом не рассматриваете это происшествие?
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Борисс Робот
Борисс Робот
ТП заработала себе баллы в карму... а также те уроды которые ей помогают...
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
На кол суку!!!
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