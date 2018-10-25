Зверское убийство учителя под Одессой: появились новые подробности

Полиция задержала подозреваемого в убийстве бывшего учителя математики в Одесской области. Им оказался 23-летний местный житель.

Причиной трагедии мог стать конфликт, сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Жуткое убийство произошло в с. Троицкое Беляевского района. Участники похоронной процессии обнаружили на кладбище лужу крови и руку, торчащую из кустов. Убитым оказался 72-летний Иван Чебан.

Подозреваемого в убийстве удалось задержать через несколько дней после происшествия.

Молодой человек рассказал, что в тот день пришел на кладбище посетить могилу отца. С собой он взял нож для обрезки деревьев, поросших у памятника.

"Злоумышленник рассказал, что увидел, как потерпевший одной ногой стоял на могиле. Со слов подозреваемого, он сделал пожилому мужчине замечание, после чего началась словесная перепалка, переросшая в драку", - сообщили в пресс-службе.

Выхватив нож, парень начал бить им мужчину в шею и в голову. Всего нанес около десяти ударов. Затем злоумышленник отправился к речке, выбросил нож, смыл с себя кровь и вернулся домой.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция предусматривает до 15 лет тюрьмы.

"Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей и прохождения им судебно-психиатрической экспертизы", - добавили в пресс-службе полиции.

Местные жители шокированы происшествием. По их словам, погибший был "учителем от бога".

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