"Сам принимает решение": что известно про ЗРК "Тор", из которого могли сбить Boeing 737 в Иране

Одна из основных версий крушения самолета Boeing 737 компании МАУ в Иране – это поражение зенитной ракетой. На месте катастрофы рейса PS 752 предположительно были обнаружены обломки ракеты российского ЗРК "Тор-М1".

Что это за оружие и мог ли "Тор" сбить пассажирский самолет, разбирался OBOZREVATEL.

ЗРК "Тор-М1" выпускает ракету

Что такое ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор-М1" (по классификации НАТО – SA-15 Gauntlet ("Латная рукавица")) – это всепогодный зенитно-ракетный комплекс советского, а позднее российского производства. "Тор" был разработан концерном "Алмаз-Антей" и принят на вооружение еще в 1986 году.

ЗРК "Тор" на параде в Москве

Главное преимущество ЗРК "Тор" – возможность автоматической работы. В этом случае комплекс сам сканирует воздушное пространство и сам сбивает любые цели, которые не подают опознавательного сигнала "свой-чужой", фактически самостоятельно принимая решение атаковать.

Ударная сила "Тор-М1" – восемь зенитных управляемых ракет 9М330. Эти ракеты способны догнать и поразить цель, которая летит со скоростью до 2500 км/ч и предназначены для уничтожения крылатых ракет, авиабомб, беспилотников, боевых самолетов и вертолетов, в том числе так называемых "самолетов-невидимок".

Ракета "Тора" 9М330

Откуда ЗРК "Тор" появился в Иране

Советский Союз, а позднее Российская Федерация массово продавали ЗРК "Тор" за рубеж, а также снабжали этими комплексами своих союзников. Так, ЗРК "Тор" и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и даже Украины. Кроме того, после начала войны на Донбассе данный зенитный комплекс неоднократно замечали на вооружении пророссийских террористов "ДНР".

Иран тоже закупал эти ЗРК у России вплоть до 2007 года. В настоящее время у Ирана есть около тридцати зенитно-ракетных комплексов "Тор". При этом регулярная армия Ирана не обладает таким оружием – "Торы" стоят на вооружении Аэрокосмических сил КСИР (Корпус стражей Исламской революции).

Мог ли "Тор" сбить "Боинг-737"

Одна из популярных версий, озвученная украинским журналистом Юрием Бутусовым, заключается в том, что операторы ЗРК "Тор", который находился рядом с Тегераном, могли переключить комплекс на автоматическую работу. В этом случае, не получив от "Боинга" МАУ необходимого опознавательного сигнала, "Тор" мог принять гражданский борт за вражеский самолет и нанести по нему удар. Тактико-технические характеристики комплекса и его вооружения позволяют сбить медленно летящий, набирающий высоту Boeing 737.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о трагедии

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