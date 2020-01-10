"Сам принимает решение": что известно про ЗРК "Тор", из которого могли сбить Boeing 737 в Иране

Одна из основных версий крушения самолета Boeing 737 компании МАУ в Иране – это поражение зенитной ракетой. На месте катастрофы рейса PS 752 предположительно были обнаружены обломки ракеты российского ЗРК "Тор-М1".
Что это за оружие и мог ли "Тор" сбить пассажирский самолет, разбирался OBOZREVATEL.
ЗРК "Тор-М1" выпускает ракету
Что такое ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор-М1" (по классификации НАТО – SA-15 Gauntlet ("Латная рукавица")) – это всепогодный зенитно-ракетный комплекс советского, а позднее российского производства. "Тор" был разработан концерном "Алмаз-Антей" и принят на вооружение еще в 1986 году.
ЗРК "Тор" на параде в Москве
Главное преимущество ЗРК "Тор" – возможность автоматической работы. В этом случае комплекс сам сканирует воздушное пространство и сам сбивает любые цели, которые не подают опознавательного сигнала "свой-чужой", фактически самостоятельно принимая решение атаковать.
Ударная сила "Тор-М1" – восемь зенитных управляемых ракет 9М330. Эти ракеты способны догнать и поразить цель, которая летит со скоростью до 2500 км/ч и предназначены для уничтожения крылатых ракет, авиабомб, беспилотников, боевых самолетов и вертолетов, в том числе так называемых "самолетов-невидимок".
Ракета "Тора" 9М330
Откуда ЗРК "Тор" появился в Иране
Советский Союз, а позднее Российская Федерация массово продавали ЗРК "Тор" за рубеж, а также снабжали этими комплексами своих союзников. Так, ЗРК "Тор" и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и даже Украины. Кроме того, после начала войны на Донбассе данный зенитный комплекс неоднократно замечали на вооружении пророссийских террористов "ДНР".
Иран тоже закупал эти ЗРК у России вплоть до 2007 года. В настоящее время у Ирана есть около тридцати зенитно-ракетных комплексов "Тор". При этом регулярная армия Ирана не обладает таким оружием – "Торы" стоят на вооружении Аэрокосмических сил КСИР (Корпус стражей Исламской революции).
Мог ли "Тор" сбить "Боинг-737"
Одна из популярных версий, озвученная украинским журналистом Юрием Бутусовым, заключается в том, что операторы ЗРК "Тор", который находился рядом с Тегераном, могли переключить комплекс на автоматическую работу. В этом случае, не получив от "Боинга" МАУ необходимого опознавательного сигнала, "Тор" мог принять гражданский борт за вражеский самолет и нанести по нему удар. Тактико-технические характеристики комплекса и его вооружения позволяют сбить медленно летящий, набирающий высоту Boeing 737.
OBOZREVATEL собрал всю информацию о трагедии
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате катастрофы самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
В посольстве Украины в Иране предварительно заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Причиной назвали возгорание двигателя.
Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился. Позже Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о катастрофе.
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Boeing 737 компании МАУ потерпел крушение из-за механической неполадки. Он отметил: у него "есть подозрения", что авария с Boeing "могла быть чьей-то ошибкой". Впрочем, позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной катастрофы могла быть техническая неисправность.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
В СНБО Украины заявили, что среди возможных версий причин аварии самолета МАУ в Тегеране будет рассмотрена и атака зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
Специалисты Украины и Ирана договорились о совместной расшифровке "черных ящиков" Boeing 737.
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