Жуткие трагедии и новые правила: главные автомобильные события 2017 года в цифрах

2017-й год для украинских автомобилистов запомнится увеличением штрафов за парковку, чипованными правами и новыми правилами дорожного движения.

Издание Gazeta.ua показало главные автомобильные события ушедшего года в цифрах:

146 тыс. ДТП произошло в Украине в 2017 году. В авариях погибло более 3 тыс. человек. Более 31 тыс. получили травмы. Это почти на 10% больше, чем в 2016-м. Среди основных причин ДТП - превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии.

На 2 года будут выдавать первое водительское удостоверение. Норма действует с ноября. Кроме того, водителям запрещено ехать со скоростью более 70 км / ч. Если владелец авто в течение двух лет не будет нарушать, права обменяют на постоянные без сдачи экзаменов.

До 50 км / ч ограничили скорость движения автомобилей в населенных пунктах. Вступило в силу 1 января этого года. Превышение максимально установленной скорости обойдется штрафом в 3,2 тыс. грн. Ранее - 510 грн.

295 "евроблях" задекларировали украинские чиновники. Самые популярные немецкие автомобили - Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz ML-класса и BMW Х5. Больше всего чиновников на европейских номерах Закарпатской и Львовской областей - 46,3%. В режимах временного ввоза и транзита в Украину ввезли ввезли более 1,8 млн авто на еврономерах.

От 1020 грн до 1700 грн составляет штраф за парковку автомобилей на месте для инвалидов. Ранее он был 450 грн.

2,1 тыс. км дорог отремонтировал "Укравтодор" в 2017 году. Это - рекорд за последние 5 лет. В 2016-м отремонтировали 816 км, а в 2014-м - 102 км. Лучшие дела с дорогами в Ровно. Худшие - в Черкассах.

2,7 тыс. легковых электромобилей приобрели украинцы. Это в 2,3 раза больше, чем в 2016-м. Самый популярный электрокар - Nissan Leaf. Его купили 2219 автомобилистов.

4,1 тыс. камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения появилось в Киеве. Их установили над дорогами, на сложных развязках, проблемных перекрестках, под мостами и на паркоместо. Впрочем автофиксации нарушений водителей до сих пор нет.

Более 6 тыс. авто похитили в Украине в прошлом году. В тройке самых популярных среди угонщиков авто - ВАЗ -1328 авто, ZAZ-Daewoo - 550, Toyota - 496. Также похитили 294 - автомобили с иностранной регистрацией. Больше всего - в столице, Одесской и Львовской областях.

82,3 тыс. новых легковых машин приобрели украинцы в 2017 году. Это на 25% больше, чем в 2016-м. Самый популярный автомобильный бренд - японская Toyota. Ее купили 9,7 тыс. украинцев. На втором месте - французская компания Renault. Зарегистрировали 8,7 тыс. авто. На третьем - немецкий Volkswagen. Его купили 6,5 тыс. автомобилистов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее была озвучена ужасающая статистика за 2017 год о смертях и травмах на дорогах в результате ДТП.