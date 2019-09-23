Смертельное ДТП на Житомирщине: врач сообщил о состоянии пострадавших

Жизни десятерых пострадавших в результате смертельной аварии в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области ничего не угрожает.

Об этом в комментарии журналистам сообщил заведующий травматологическим отделением Новоград-Волынского горрайонного территориального медицинского объединения Анатолий Благодыр, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Анатолий Благодыр

По словам врача, в больницу поступило 10 человек, семь из них сейчас находятся в травматологии, еще трое в реанимации в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Водителя грузовика, которого также доставили в больницу с травмами, переведен в палату с решетками, с ним сейчас беседуют следователи.

По словам нашего корреспондента, к сожалению, один из пострадавших, который лежит в реанимации, в ДТП потерял жену. Но, учитывая его состояние, врачи ему об этом пока не сообщали.

В Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса ГСЧС

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 22 сентября, в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области случилось масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

Пассажирами автобуса оказались работники КП "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление", которые возвращались с отдыха в Карпатах.

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