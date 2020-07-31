Журналисты выяснили, как "король дорог" Ермак нарушает правила и избегает штрафов. Видео

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ездит на автомобиле Mercedes с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции.

Это делает невозможным начисление ему штрафов за нарушение правил дорожного движения, на чем этот автомобиль неоднократно и замечали. Об этом говорится в расследовании "Короли дорог" программы "Схемы: коррупция в деталях" от "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Расследователи отмечают, что должность Ермака не относятся к таким, какой предусмотрена государственная охрана (а значит, и меры "шифрования"). Других же причин использования им "номеров прикрытия" в ОП не сообщили.

Журналисты приводят несколько фактов, когда, передвигаясь на Mercedes с номерами прикрытия, руководитель Офиса президента нарушал правила дорожного движения. В частности, 13 марта они зафиксировали, как это авто выезжало на полосу движения общественного транспорта в центре Киева.

Mercedes, которым пользуется Ермак, проехал через двойную сплошную и повернул на встречную полосу

А 15 июля Mercedes, которым пользуется Андрей Ермак, выехал из Офиса президента, направился в сторону Верховной Рады, потом спустился по улице Грушевского – и через двойную сплошную повернул на встречную полосу, чтобы добраться до столичного бутика Sanahunt.

По данным "Схем", весной этот автомобиль имел другие номера, которых тоже не было в базе Нацполиции.

"Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрирован ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет", – говорится в материале.

Весной у Mercedes были другие номера

При этом в Офисе президента на вопрос о том, на каких основаниях личное авто руководителя офиса оборудовано оперативным или номерными знаками прикрытия, обстоятельного ответа не дали.

"В Офисе президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса президента Украины так называемых "номеров прикрытия", – сказали там.

Пост журналиста (Facebook Mykhailo Tkach)

Подобное об основаниях использования таких номеров Ермаком озвучили и в Управлении государственной охраны: "управление не владеет такой информацией, не является ее распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений".

Отметим, что должности, по которым применяются меры государственной охраны (позволяет использовать "номера прикрытия"), перечисленные в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" – и среди них нет должностей руководителей Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Андрей Ермак озвучил планы по разработке законопроекта, который сделает незаконной публикацию секретных записей разговоров украинских чиновников.