Журналистка после интервью с куратором "вагнеровской" спецоперации заявила о слежке

Величко заявила, что за ее авто следили. (test.irrp.org.ua)
Журналистка Любовь Величко, которая подготовила интервью о срыве "вагнеровской" спецоперации СБУ, заявила, что ее автомобиль преследовали.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. Также отметила, что попытается выяснить причину таких действий против нее.
"Темный Chevrolet Lacetti вчера преследовал мой автомобиль. Демонстративно, несмотря на кучу маневров и блужданий по улочкам на пути домой. Было темно, за 100 метров до моего дома (это частный сектор) в месте, где не светит фонарь, стоял мужчина лет 40 в черной куртке…" – рассказала журналистка.
Она подчеркнула, что как только указанный автомобиль сравнялся с неизвестным, то посветил на водительское сиденье фонарем – причем не с мобильного телефона, а настоящим.
Скриншот (Facebook Lyubov Velichko)
Позже Величко решила проверить номер авто в базе МВД, однако его там не оказалось. Она напомнила: согласно закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители – СБУ, Нацполиция и т. п. в рамках оперативно-розыскных действий. Поэтому решила отправить запросы во все правоохранительные органы с целью узнать, кому принадлежит преследовавший ее автомобиль.
"Потому что мне интересно, являюсь ли я объектом следственных оперативно-розыскных действий. Если нет, то против меня используются незаконные методы преследования. Демонстративно – с целью устрашения", – выразила убеждение Величко.
Среди возможных причин таких действий против нее она назвала свое недавнее интервью с куратором спецоперации по поимке наемников ЧВК Вагнера.
Отметим, что в нем он заявил о необходимости создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для получения доступа к материалам уголовного дела "вагнеривцив". С целью безопасности во время разговора лицо мужчины было скрыто, а его имя и должность не назывались.
Скриншот поста (Facebook Lyubov Velichko)
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Верховной Раде Украины решили создать временную следственную комиссию по делу скандала с задержанными в Беларуси "вагнеровцами" и возможной "госизмене" главы Офиса президента Андрея Ермака.
18 августа в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ПВК Вагнера Дениса Харитонова, который может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В Службе безопасности Украины назвали все новости по этой теме фейком.
А в Службе внешней разведки Украины отметили, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет русское происхождение.
Экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что фейковые данные распространяются, чтобы нанести ущерб спецслужбам Украины.
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