Журналистка после интервью с куратором "вагнеровской" спецоперации заявила о слежке

Величко заявила, что за ее авто следили. (test.irrp.org.ua)

Журналистка Любовь Величко, которая подготовила интервью о срыве "вагнеровской" спецоперации СБУ, заявила, что ее автомобиль преследовали.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Также отметила, что попытается выяснить причину таких действий против нее.

"Темный Chevrolet Lacetti вчера преследовал мой автомобиль. Демонстративно, несмотря на кучу маневров и блужданий по улочкам на пути домой. Было темно, за 100 метров до моего дома (это частный сектор) в месте, где не светит фонарь, стоял мужчина лет 40 в черной куртке…" – рассказала журналистка.

Она подчеркнула, что как только указанный автомобиль сравнялся с неизвестным, то посветил на водительское сиденье фонарем – причем не с мобильного телефона, а настоящим.

Скриншот (Facebook Lyubov Velichko)

Позже Величко решила проверить номер авто в базе МВД, однако его там не оказалось. Она напомнила: согласно закону, такие номера прикрытия обычно используют правоохранители – СБУ, Нацполиция и т. п. в рамках оперативно-розыскных действий. Поэтому решила отправить запросы во все правоохранительные органы с целью узнать, кому принадлежит преследовавший ее автомобиль.

"Потому что мне интересно, являюсь ли я объектом следственных оперативно-розыскных действий. Если нет, то против меня используются незаконные методы преследования. Демонстративно – с целью устрашения", – выразила убеждение Величко.

Среди возможных причин таких действий против нее она назвала свое недавнее интервью с куратором спецоперации по поимке наемников ЧВК Вагнера.

Отметим, что в нем он заявил о необходимости создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для получения доступа к материалам уголовного дела "вагнеривцив". С целью безопасности во время разговора лицо мужчины было скрыто, а его имя и должность не назывались.

Скриншот поста (Facebook Lyubov Velichko)

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