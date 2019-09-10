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10 сентября • обновлено в 22:42
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Журналист указал на хитрость Кремля на скандальных выборах в Крыму

2.5т Читать материал на украинском

Россия, с помощью проведению незаконных выборов в оккупированном Крыму, узнала, на сколько увеличились численность населения на полуострове.

На такую хитрость Кремля указал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter и опубликовал данные региональных комиссий.

"Благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 года. Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", – написал он.

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Выборы в Севастополе

Выборы в Севастополе

скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео, как в оккупированном Крыму на избирательном участке прозвучал гимн Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Крым не молоток, чтобы его взять и отдать. Крым это прежде всего крымчане, которые ясно высказались по поводу своей принадлежности в 2014 году.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никто никому ничего "потом" не будет рассказывать. Крым - Россия. Точка.
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Карпов Стас
Карпов Стас
О лживых высказавыниях... В 1983 году радио "Свобода" Заявило, что в подмосковном городе произошла драка между солдатами СА и учениками из-за того, что солдаты "заняли под казарму школу, и детям негде учиться...". А я то жил в этом городе и помню, что детям построили новую школу, а старую отдали военным. А драка была из-за бл@дей
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