Журналист указал на хитрость Кремля на скандальных выборах в Крыму

Россия, с помощью проведению незаконных выборов в оккупированном Крыму, узнала, на сколько увеличились численность населения на полуострове.

На такую хитрость Кремля указал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter и опубликовал данные региональных комиссий.

"Благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 года. Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", – написал он.

Выборы в Севастополе скриншот видео

Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 г



Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против pic.twitter.com/1k7EORqKCU — Денис Казанський (@den_kazansky) September 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео, как в оккупированном Крыму на избирательном участке прозвучал гимн Украины.

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