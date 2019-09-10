Журналист указал на хитрость Кремля на скандальных выборах в Крыму

Россия, с помощью проведению незаконных выборов в оккупированном Крыму, узнала, на сколько увеличились численность населения на полуострове.
На такую хитрость Кремля указал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter и опубликовал данные региональных комиссий.
"Благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 года. Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против", – написал он.
Выборы в Севастополе
скриншот видео
Россия провела выборы в оккупированном Крыму. И благодаря этому стало известно, сколько россиян понаехало на полуостров с 2014 г— Денис Казанський (@den_kazansky) September 9, 2019
Население увеличили уже на 200 тысяч. Потом будут рассказывать, что Крым нельзя возвращать Украине, потому что эти "коренные русские крымчане" против pic.twitter.com/1k7EORqKCU
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео, как в оккупированном Крыму на избирательном участке прозвучал гимн Украины.
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