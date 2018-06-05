"Жлобский язык": в Кропивницком депутаты отказались выступать на украинском

В Кропивницком на заседании 21-й сессии Подольского районного совета произошел языковой скандал – несколько депутатов отказались выступать на украинском языке, назвав его "жлобским".

Инцидент произошел 5 июня после выступления депутата от ВО "Свобода" Елены Яцун, которая зачитала обращение от группы депутатов Верховной Рады относительно принятия Антиолигархического пакета коренных преобразований, передает местное издание " Утренний город".

После зачтения к ней обратился с уточнениями депутат от "Оппоблока" Александр Пустовой, который заявил о том, что юридически неправильно называть государство Россию "Московией" и кто такие депутаты Подольского совета, чтобы решать такие глобальные вопросы.

При этом депутат выступал на русском языке. Присутствующая на сессии депутат Фортечного районного в г. Кропивницком совета Елена Скочко сделала депутату от "Оппоблока" замечание, что он должен выступать на государственном языке, а не на языке оккупанта. На что некоторые народные избранники начали возмущаться: "Русский язык понимает каждый!".

В ответ Скочко отметила, что депутаты и чиновники в государственных органах должны выступать только на украинском. На что депутат от "Батьківщини" Андрей Силивейстров заявил: "Это жлобский язык, все разговаривают одно слово – так, одно – так".

Отмечается, что после этого Пустовой все же перешел на украинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Михаил Добкин по-хамски поглумился над украинским языком.