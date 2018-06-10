Жители Чернобыля шокировали причиной пожаров в лесах

На месте пожаров под Чернобылем, где, согласно официальным данным горели 10 гектаров зараженного радиацией леса, были найдены следы, наталкивающие на мнение о поджогах.

Более того, как сообщает ТСН, настоящие масштабы пожаров скрывались и превышали озвученную площадь в три раза.

Как сообщалось ранее, в ликвидации пожара в так называемом Рыжем лесу приняли участие десятки машин спецтехники, вертолет, самолеты и сотни спасателей. Как отмечает источник, тогда же один из пожарных признался на камеру, что цифру 10 гектаров можно смело утроить. То есть предполагаемая площадь, охваченная пожаром, могла достигать 30 гектаров.

В свою очередь, председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что на месте инцидента были найдены факелы, сейчас следственные органы устанавливают их принадлежность и возможное отношение к пожару. Поджогом, по мнению местных жителей, якобы пытались замести следы вырубки лесов.

Эту версию прокомментировали в полиции, где указали, что так называемые факелы являются лишь палками для смазывания железнодорожных путей, в то время как настоящей причиной пожара могла стать искра от электросети.

Несмотря на то, что в 1986 году самую опасную часть деревьев ликвидировали, пожарным пришлось бороться с огнем на довольно "грязном" участке Рыжего леса. Из-за радиационного фона было принято решение тушить пожар на старой технике. При этом уровень радиации на форме спасателей зашкаливал на дозиметре.

Как отметил экс-руководитель Чернобыльского радиоэкологического центра, доктор биологических наук Олег Бондаренко, страшное вовсе не внешнее облучение, а внутреннее, когда микрочастица стронция или цезия попадает в организм человека.

"Аэрозоль проникает в организм и вы уже выехали из зоны отчуждения, а радиация осталась у вас в организме. Она продолжает облучать, пока радиация не выйдет из организма. О концентрации цезия-37 и стронция в воздухе после пожара никто ничего не говорил", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента в Чернобыле в Украине нашли радиоактивное молоко.