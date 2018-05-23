"Жирные крысы!" В "ДНР" обозлились на Захарченко и Ко

Пропагандист "ДНР" Константин Долгов жестко раскритиковал главаря "республики" Александра Захарченко за то, что он не присвоил звание "героя" ликвидированному бойцами ВСУ террористу Олегу Мамиеву.

Соответствующее видео сепаратист опубликовал на видеохостинге YouTube, заявив, что "герои республики" гибнут на передовой, а такие как Захарченко там вовсе не бывают, ведь сидят в тылу.

"Я долго размышлял, почему герои уходят, а тыловые крысы продолжают жить? Наверное, все объясняется просто – герои воюют, герои всегда на передовой, там, где опаснее всего. А жирные тыловые крысы сидят там, куда ни разу не прилетал и видимо никогда не прилетит украинский снаряд", - сказал Долгов.

"Именно поэтому Захарченко, "Ташкент" ("министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев), Прилепин (российский писатель, террорист "ДНР") и прочая ряженая гнусь никогда не погибнет на передовой, потому что она там не бывает", - заявил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир "15-й интернациональной бригады" ("Пятнашка") террористов "ДНР" Олег Мамиев ("Мамай") был убит 17 мая бойцами ВСУ, получив проникающие ранения в голову, грудь и живот.