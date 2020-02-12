Жил в люкс-отеле за счет украинцев: НАБУ раскрыло аферу экс-нардепа

Народный депутат Украины VII и VIII созывов незаконно получил от государства компенсацию за съем жилья в размере 361 тыс. гривен. Несмотря на то, что он имел собственную недвижимость, парламентарий жил в одном из самых дорогих отелей украинской столицы – "Киев".

Как сообщили на сайте Национального антикоррупционного бюро, досудебное расследование по факту этой аферы уже завершено. 11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

Действия бывшего парламентария квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Компенсации за жилье депутатам www.zhitomir.info

"По данным следствия, в ноябре 2014 года экс-парламентарий получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице. Однако, как выяснили детективы, не смотря на то, что в начале марта 2017 года подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом факте Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета", – напомнили в НАБУ.

В итоге только в октябре 2018 года, после возникшего в СМИ ажиотажа, народный депутат отказался от получения средств. Но за прошедшие полтора года, как установило следствие, он успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья. В этой связи 18 декабря 2019 года политику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук арендует в Киеве квартиру у своей тещи. При этом народный депутат получает из бюджета компенсацию за жилье как иногородний.

Однако в ноябре он вернул более 39 тыс. грн, которые получал на съем жилья в столице.

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