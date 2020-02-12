Главная Новости
12 февраля • обновлено в 16:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Жил в люкс-отеле за счет украинцев: НАБУ раскрыло аферу экс-нардепа

2.6т
Читать материал на украинском

Народный депутат Украины VII и VIII созывов незаконно получил от государства компенсацию за съем жилья в размере 361 тыс. гривен. Несмотря на то, что он имел собственную недвижимость, парламентарий жил в одном из самых дорогих отелей украинской столицы – "Киев".

Как сообщили на сайте Национального антикоррупционного бюро, досудебное расследование по факту этой аферы уже завершено. 11 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-нардепу и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

Действия бывшего парламентария квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Компенсации за жилье депутатам

Компенсации за жилье депутатам

www.zhitomir.info

"По данным следствия, в ноябре 2014 года экс-парламентарий получил в пользование оплачиваемый за счет государственного бюджета номер в гостинице "Киев", поскольку не имел собственного жилья в столице. Однако, как выяснили детективы, не смотря на то, что в начале марта 2017 года подозреваемый получил в наследство квартиру в Киеве, он не сообщил об этом факте Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины. Это позволило ему и дальше получать компенсационные выплаты из госбюджета", – напомнили в НАБУ.

В итоге только в октябре 2018 года, после возникшего в СМИ ажиотажа, народный депутат отказался от получения средств. Но за прошедшие полтора года, как установило следствие, он успел безосновательно получить более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья. В этой связи 18 декабря 2019 года политику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Теги
Высший антикоррупционный суд Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
2
Смешно
2
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги