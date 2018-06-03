УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Жертва СБУ": Захарова высказалась об "убийстве" Бабченко

1.8тЧитать новость на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский журналист Аркадий Бабченко является жертвой СБУ.

Так Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала спецоперацию с инсценировкой убийства в Украине, пишет RT на русском.

"Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко", - заявила представитель МИД России.

Новости
"Включите мозг!" "Убитый" Бабченко выступил с жестким обращением

Она добавила, что "журналиста Бабченко больше нет" и назвала его "посмешищем".

"Есть всемирное посмешище, есть человек, который... Неважно, какие у него были взгляды, можем соглашаться или нет, но больше в публичном пространстве человека, которому бы верили, чьи материалы читали бы серьёзно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова", - заверила Захарова.

Новости
"Косит под дурака": журналист указал на спорный момент в "убийстве" Бабченко

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, украинцы рассказали, что думают об "убийстве" Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Мария ЗахароваАркадий Бабченко
Объект
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
16
Смешно
1
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги