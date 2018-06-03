"Жертва СБУ": Захарова высказалась об "убийстве" Бабченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский журналист Аркадий Бабченко является жертвой СБУ.

Так Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" прокомментировала спецоперацию с инсценировкой убийства в Украине, пишет RT на русском.

"Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко", - заявила представитель МИД России.

Она добавила, что "журналиста Бабченко больше нет" и назвала его "посмешищем".

"Есть всемирное посмешище, есть человек, который... Неважно, какие у него были взгляды, можем соглашаться или нет, но больше в публичном пространстве человека, которому бы верили, чьи материалы читали бы серьёзно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова", - заверила Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL.UA, украинцы рассказали, что думают об "убийстве" Бабченко.