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14 февраля • обновлено в 16:43
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Женщин раздавило на месте: в Харькове случилось страшное ДТП. Кадры 18+

2.8т
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В Харькове на пешеходном переходе автомобиль Mitsubishi, летевший на большой скорости, сбил насмерть двух женщин.

Авария произошла в пятницу, 14 февраля, на пересечение улиц Ландау и Киргизская. Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков 1964" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Сколько тут должно еще погибнуть людей, чтоб наконец-то установили светофор?" – возмущенно подчеркнули авторы жутких снимков.

Жуткое ДТП в Харькове

Жуткое ДТП в Харькове

Отмечается, что в результате автомобиль буквально раздавил женщин-пешеходов.

Очевидцы ДТП сразу вызвали скорую и полицию. Обстоятельства жуткой аварии выясняются.

Внимание! Фото 18+

Жуткое ДТП в Харькове

Жуткое ДТП в Харькове

Telegram-канал "Харьков 1964"

Жуткое ДТП в Харькове

Жуткое ДТП в Харькове

Telegram-канал "Харьков 1964"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Одесса в четверг, 13 февраля, случилось жуткое ДТП с участием двух авто. В результате аварии водитель одно из авто погиб.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП авария смерть
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