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Жена в шоке: появились новые видео с места убийства Бабченко

8.6тЧитать новость на украинском

В сети были опубликованы первые видео с места убийства известного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Кадры отсняли журналисты "УП" и выложили в Facebook. На них, в частности, видно, как место преступления покидает жена погибшего, которая и обнаружила тело.

Женщина в шоковом состоянии.

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Также можно наблюдать первые следственные действия правоохранителей. На глазах у понятых полицейские проверили мусопровод в доме, где жил Бабченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились первые фото убитого Бабченко и места преступления.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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