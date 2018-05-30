Жена в шоке: появились новые видео с места убийства Бабченко

В сети были опубликованы первые видео с места убийства известного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Кадры отсняли журналисты "УП" и выложили в Facebook. На них, в частности, видно, как место преступления покидает жена погибшего, которая и обнаружила тело.

Женщина в шоковом состоянии.

Также можно наблюдать первые следственные действия правоохранителей. На глазах у понятых полицейские проверили мусопровод в доме, где жил Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились первые фото убитого Бабченко и места преступления.