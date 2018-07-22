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"Жечь в*ту!" Бойцы ВСУ передали "огненный" привет "Л/ДНР"

4.3тЧитать новость на украинском

Украинские военные на Донбассе с нетерпением ждут усиления своих подразделением реактивными пехотными огнеметами РПО-16.

Они уже предупредили врага, что придется ему нелегко. "С новым украинским реактивным огнеметом РПО-16 выражение "жечь в*ту" превратилось в настоящую реальность", - написала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

Побратимы поддержали ее, пообещав террористам "сладкую жизнь".

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Как сообщал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, оснащенных реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Довыебываются бандеровские террористы. Применят по ним "Солнцепек" и некому будет писать бравурную хуйню на своих страницах в говносети Facebook.
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Чернышов Павел
Чернышов Павел
Нечего козломордых не жалко хай горят всеравно био мусор не кому не нужный. Вонять только будет.
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Графский Степан
Графский Степан
Папуасы прилумали новую вунднвафлю?)) Жечь в*ату))))В России для утилизации хохложопых бандерлогови в таких случаях использовали бы Солнцепёк))
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