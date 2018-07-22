"Жечь в*ту!" Бойцы ВСУ передали "огненный" привет "Л/ДНР"

Украинские военные на Донбассе с нетерпением ждут усиления своих подразделением реактивными пехотными огнеметами РПО-16.

Они уже предупредили врага, что придется ему нелегко. "С новым украинским реактивным огнеметом РПО-16 выражение "жечь в*ту" превратилось в настоящую реальность", - написала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

Побратимы поддержали ее, пообещав террористам "сладкую жизнь".

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, оснащенных реактивной гранатой со специальной термобарической смесью.