"Нет сил": Жданов дал прогноз по войскам Кремля на Донбассе

В настоящее время Россия проводит на оккупированных территориях Донбасса "маскировочные мероприятия".

"Они выполняют слова президента России "их там нет", - заявил в комментарии "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

Комментируя приказ кремлевским наемникам на Донбассе сдать все документы, указывающие на их принадлежность к Российской Федерации – паспорта, водительские удостоверения и прочее, - он заметил: "Россия проводит маскировочные мероприятия для того чтобы обезопасить себя в плане доказательной базы присутствии ее войск на нашей территории. Чтобы, например, когда кто-то из них попадает в плен, на вопрос: "Ты кто?" - он мог бы ответить: "Никто".

В этом контексте Жданов напомнил о том, что ОБСЕ продлила свою миссию на Донбассе еще на год, "от России опять будут требовать обеспечить допуск на все объекты".

Таким образом, "для России это нормальное маскировочное действие", - заверил Жданов.

"Будет ли увеличиваться численность российских войск на оккупированной территории?" - спросил "Обозреватель". "Вряд ли", - сказал он. И пояснил: "У них больше нет сил и возможностей. Сейчас они сформировали на нашей территории группировку численностью порядка 35 тысяч. Техника поставлена, люди укомплектованы. В случае необходимости будет происходить ротация техники и доукомплектование".

Как писал "Обозреватель", пресс-центр штаба АТО сообщил о том, что до утра 22 марта боевики из России и других стран обязаны были сдать все документы, которые могут подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе.