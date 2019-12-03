"Потребуют делиться властью": Зеленского предупредили об ультиматуме Путина по "Л/ДНР"

На "нормандском саммите" на президента Украины Владимира Зеленского будет оказываться давление со стороны лидера России Владимира Путина. Он будет требовать признать оккупационные администрации временно захваченного Донбасса.

Об этом в эфире своего видеоблога на YouTube предупредил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Они (россияне. – Ред.) будут требовать от Зеленского признания оккупационных администраций. Даже не так – они будут требовать от Зеленского, чтобы он поделился своей властью с Пушилиным (главарь террористов "ДНР". – Ред.) и вторым недоплотницким. Вот этого они хотят. Потому что у этих ребят власти вообще нет, и они будут гонять на автомобилях в город Ростов, садиться в самолет, прилетать в Москву и получать указания, которые они должны будут требовать от президента Украины", – объяснил украинец.

Цимбалюк подчеркнул, что вовсе не обязательно, что ультиматумы будут выдвигаться только Зеленскому. Ведь вооруженный конфликт России на Донбассе – это довольно длительная история, которая не закончится в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк предупредил, что если команда Зеленского перейдет красные линии, то это вполне может привести к новому Майдану. Но на этот раз им в полной мере воспользуется Россия для уничтожения независимости нашей страны.

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