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3 декабря • обновлено в 06:29
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"Потребуют делиться властью": Зеленского предупредили об ультиматуме Путина по "Л/ДНР"

2.1т
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На "нормандском саммите" на президента Украины Владимира Зеленского будет оказываться давление со стороны лидера России Владимира Путина. Он будет требовать признать оккупационные администрации временно захваченного Донбасса.

Об этом в эфире своего видеоблога на YouTube предупредил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Они (россияне. – Ред.) будут требовать от Зеленского признания оккупационных администраций. Даже не так – они будут требовать от Зеленского, чтобы он поделился своей властью с Пушилиным (главарь террористов "ДНР". – Ред.) и вторым недоплотницким. Вот этого они хотят. Потому что у этих ребят власти вообще нет, и они будут гонять на автомобилях в город Ростов, садиться в самолет, прилетать в Москву и получать указания, которые они должны будут требовать от президента Украины", – объяснил украинец.

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"Ни Донбасса, ни свободной Украины": Цимбалюк предупредил о ловушке Путина на "нормандском формате"

Цимбалюк подчеркнул, что вовсе не обязательно, что ультиматумы будут выдвигаться только Зеленскому. Ведь вооруженный конфликт России на Донбассе – это довольно длительная история, которая не закончится в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк предупредил, что если команда Зеленского перейдет красные линии, то это вполне может привести к новому Майдану. Но на этот раз им в полной мере воспользуется Россия для уничтожения независимости нашей страны.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Роман Цимбалюк Денис Пушилин Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат ДНР
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Комментарии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
У Цымбалюка от агрессорского алкоголя фантазия всё круче и круче. Напомню, что это Зеленский напросился на встречу с В.Путиным, а потом В.Путин никогда и не выдвигал подобных требований постоянно напоминая, что люди живущие на Донбассе это украинцы и конфликт этот внутри украинский. Вы бы вернули Цымбалюка на Украину для принудительного лечения от алкоголизма.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это не реально и плюс это противоречит минским договорам)))
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Хо Хол
Хо Хол
Жаль в комментариях нельзя прикладывать картинки. Я бы приложил фейспалм.жпг
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