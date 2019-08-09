"Зеленский проводит денежную реформу". Мошенники придумали новую схему для пенсионеров

В последнее время мошенники атакуют украинских пенсионеров с помощью новой схемы.

Они представляются сотрудницами Пенсионного фонда, рассказывают пожилым людям, что им подняли выплаты. И даже используют имя нового президента, уверяя в том, что Владимир Зеленский наводит порядок и решил срочно поменять все бумажные купюры на новые. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Сначала позвонили из поликлиники, потом из пенсионного

Этот случай произошел в Киеве на днях. 90-летней пенсионерке Валентине Михайловне, которая живет в районе Дворца спорта, в центре, позвонили якобы из поликлиники. Пожилую женщину стали расспрашивать о том, как она себя чувствует, кто за ней ухаживает.

"Спросила, ходит ли кто-то ко мне, есть ли сейчас кто-то рядом со мной. Я ответила, что нет, но часто приходит сын меня проведать", – рассказала OBOZREVATEL Валентина Михайловна.

На следующий день раздался еще один звонок. На этот раз звонивший представился генеральным директором Пенсионного фонда Украины. Он сообщил удивленной женщине новость о том, что в стране якобы меняют пенсионные удостоверения.

"Он мне сказал, у вас же еще старая книжка? Так вот, ее нужно поменять на пластиковое удостоверение. Вы должны для этого прийти к нам. А потом добавил, что поскольку мне 90 лет, то они приняли решение повысить мне пенсию на 500 гривен. Я очень обрадовалась, пенсия-то у меня маленькая, всего 2500 гривен", – продолжает Валентина Михайловна.

После этого, пенсионерка стала еще более разговорчивой. Тогда "генеральный директор" Пенсионного фонда сообщил ей еще одну сногсшибательную новость. Оказывается, "новый президент Владимир Зеленский решил навести порядок во всем, и даже провести денежную реформу. Для этого с 15 августа у нас в стране поменяют деньги на новые. Обменять деньги можно в банке".

Пенсионное удостоверение

90-летняя женщина, конечно, стала переживать, как же ей быть, ведь на улицу она не выходит.

"Он продолжает и говорит мне, что лучше гривни поменять на доллары и евро. И спрашивает, у вас же в доме есть доллары и евро, сколько? Я отвечаю, да я доллары в глаза не видела, я бедная пенсионерка. Он снова задает вопрос, неужели у вас в доме нет валюты, сколько у вас долларов? Я снова ему отвечаю, что нет у меня ничего. Он и в третий раз спросил. Потом попрощался и все", – говорит Валентина Михайловна.

Обрадованная пенсионерка тут же позвонила сыну рассказать о том, что ей повышают пенсию, и предупредить, что в стране Зеленский меняет деньги. Сын, конечно, объяснил матери, что таким образом ее пытались обмануть мошенники. И только ее искреннее признание в том, что в квартире денег нет, спасли ее от неприятностей.

Пособие

Прикрываются денежной реформой

Подобные случаи не редкость в последнее время. Так, в Николаеве 92-летняя женщина отдала мошенницам 65 тысяч гривен.

Как рассказали OBOZREVATEL в полиции Николаевской области, в дом к пенсионерке пришли две "сотрудницы" Пенсионного фонда. Они сообщили, что проводится денежная реформа, и нужно все деньги поменять на новые.

Пожилая женщина вручила мошенницам 65 тысяч гривен и в обмен получила толстый конверт с "новыми деньгами", который пообещала не открывать до ухода гостей. Естественно, в конверте вместо купюр оказалась бумага.

Деньги

Точно так же 25 тысяч гривен аферисткам отдал и еще один пенсионер.

В Киеве несколько месяцев назад полиция задержала группу таких мошенников. Они выманивали деньги у доверчивых пожилых людей под видом денежной реформы.

Две женщины из банды приходили к пенсионерам домой, назывались социальными работниками. Рассказывали, что в Украине проводится денежная реформа, поэтому деньги нужно срочно менять. Пожилые люди выносили все свои сбережения, а в обмен получали конверты. Когда "социальные работницы уходили", то в свертках люди обнаруживали сувенирные купюры.

Деньги

Всего в группировку входило четыре человека – две женщины и двое мужчин. Они оказались гражданами Молдавии. Полиция их задержала. Причем свои преступления эти люди совершали не только в Киеве, но и в других областях.

Попросили поставить электронную подпись

Недавно во Львовской области к пенсионеру домой пришли две работницы социальной службы. Они сообщили пожилому человеку, что ему положена индексация пенсии. Но возникли трудности с документами.

Поэтому они попросили его предоставить паспорт и код, все сфотографировали и внесли в планшет, а затем попросили мужчину поставить электронную подпись – расписаться на экране планшета.

Пенсионеры

Когда через месяц индексация так и не пришла, пенсионер сам пришел в Пенсионный фонд и рассказал о визите сотрудниц. Там очень удивились, потому что на самом деле индексация проводится автоматически и никаких электронных подписей не требуется. Вероятно, мошенники теперь могут воспользоваться его документами для оформления кредита.

За посылку попросили 150 гривен

А вот жительнице Донецкой области прямо домой принесли большую посылку.

"Мужчина, который представился курьером, сказал, что мне ее прислала дочь, и даже назвал как ее зовут. В принципе, дочка иногда присылает мне какие-то вещи, сладости. Я только удивилась, что она мне ничего не говорила. Подумала, может, решила сделать сюрприз. Курьер сказал, что дочка забыла заплатить за доставку, наверное, платеж не прошел. Но раз уж он принес, то нужно заплатить 150 грн. Я заплатила", – рассказывает пожилая женщина.

Когда курьер ушел, пенсионерка начала распечатывать посылку. Она оказалась на удивление легкой. А когда она открыла коробку, то поняла, что ее обманули. Внутри была обычная старая бумага и газеты.

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