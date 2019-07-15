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"Зеленский, признай Донбасс!" "Черный Ленин" из "ДНР" рассказал о секретном "договорняке" с Путиным

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Российские власти в перспективе надеются в форме федерализации или автономии "впихнуть Донбасс обратно в Украину".

Такое мнение высказал террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "Черным Лениным", в интервью "Свободной прессе".

"Сейчас в "ДНР" с подачи Кремля (так как это поддержал российский "Первый канал") правительство проводит флешмоб "Зеленский, признай Донбасс". В мероприятии используют школьников и студентов. Они просят Зеленского сделать "ДНР" автономией Украины и признать русский язык", - рассказал он.

"Черный Ленин"

"Черный Ленин"

СП

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По словам террориста, другие жители "ДНР" это жестко осаждают.

"Разве не нонсенс просить Зеленского, который позавчера отдал приказ ВСУ усилить агрессию, принять "ДНР" в состав Украины? Это унижает наш народ и нашу армию! Это план олигархов по впихиванию "ДНР" обратно в состав Украины", - заявил "Черный Ленин".

Он также предположил, что "за спиной народа Донбасса возможен договорняк, чтобы вернуть его обратно под контроль Украины".

"А паспорта заранее выдают для того лишь, чтобы те, кто опасается репрессий Киева, могли уехать в Россию. И жить там. И Путин, и Зеленский, и Пушилин должны знать, что мы — армия и народ Донбасса — ни при каких условиях не согласимся вернуться в состав Украины. Кто бы там у власти ни стоял. Наш путь — независимость и интеграция в Россию", - заявил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Айо Бенесу отказали в получении российского гражданства.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР террористы "ДНР" выдача паспортов в Донецке
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