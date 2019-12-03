"Король контрабанды": адвокат рассказал, как Зеленский "подложил свинью" Альперину

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "крестном отце контрабанды" Вадиме Альперине можно расценивать как прямое давление на суд.
Такое мнение озвучил адвокат Игорь Степанов в эфире ObozTV. Он объяснил, что слова Зеленского фактически обеспечили Альперину обвинительный приговор.
"Если президент, гарант Конституции, называет Альперина контрабандистом, говорит – "найдите его и получите от меня подарок", то это прямое давление на суд. И это является фактором, который уже сейчас обеспечивает обвинительный приговор", – отметил Степанов.
"Такие вещи недопустимы", – подчеркнул он.
Юрист подтвердил, что таким образом Зеленский "подложил свинью" суду.
"Ну конечно. Президент задал тренд, в котором будет рассматриваться дело Альперина. Даже если там нет состава преступления или, допустим, он этого не делал, судьи уже не смогут игнорировать этот призыв президента, и то, что его (Альперина. – Ред.) уже назвали преступником", – прокомментировал адвокат.
Ранее Зеленский просил помощи в поимке Альперина
Facebook Владимира Зеленского
При этом, по его словам, выход Альперина под залог – нормальная правовая практика.
"Альперина привлекают к уголовной ответственности, которая закончится либо оправдательным, либо обвинительным приговором. А залог – это только мера пресечения. Это не наказание", – пояснил Степанов.
"Если Альперин нарушит условия залога – например, не явится к следователю, в суд или к прокурору – этот залог получит государство. А ему будет избираться другая мера пресечения. Люди часто путают, говорят: вот, он вышел. Нет, это просто способ обеспечения уголовного производства", – констатировал он.
Адвокат добавил, что в любом случае в Украине существует механизм заочного привлечения к уголовной ответственности, то есть приговор может быть вынесен даже при отсутствии обвиняемого.
Альперин и его адвокат возле САП
Facebook Вадима Альперина
Вадим Альперин и Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине пытаются раскрыть крупнейшую схему контрабанды. По предварительным оценкам, ее оборот мог составлять сотни миллионов, если не миллиарды гривен.
26 ноября НАБУ арестовало одного из возможных участников схемы – замначальника Киевской таможни Сергея Тупальского. Вместе с ним были задержаны еще 9 человек.
Одесский бизнесмен Вадим Альперин, который считается "главным игроком" в схемах, успел скрыться.
Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил помощи в поимке Альперина: президент Украины назвал его "крестным отцом контрабанды" и пообещал "ценный подарок" за его задержание.
Адвокат Альперина Андрей Федур сообщил, что его клиент "ничего не знает" о розыске и сам явится в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
29 ноября Высший антикоррупционный суд взял Альперина под стражу с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.
2 декабря Вадим Альперин внес 70 млн гривен залога и вышел из СИЗО. "С первым снегом, Киев!" – написал он после освобождения на своем Facebook.
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