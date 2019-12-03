"Король контрабанды": адвокат рассказал, как Зеленский "подложил свинью" Альперину

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о "крестном отце контрабанды" Вадиме Альперине можно расценивать как прямое давление на суд.

Такое мнение озвучил адвокат Игорь Степанов в эфире ObozTV. Он объяснил, что слова Зеленского фактически обеспечили Альперину обвинительный приговор.

"Если президент, гарант Конституции, называет Альперина контрабандистом, говорит – "найдите его и получите от меня подарок", то это прямое давление на суд. И это является фактором, который уже сейчас обеспечивает обвинительный приговор", – отметил Степанов.

"Такие вещи недопустимы", – подчеркнул он.

Юрист подтвердил, что таким образом Зеленский "подложил свинью" суду.

"Ну конечно. Президент задал тренд, в котором будет рассматриваться дело Альперина. Даже если там нет состава преступления или, допустим, он этого не делал, судьи уже не смогут игнорировать этот призыв президента, и то, что его (Альперина. – Ред.) уже назвали преступником", – прокомментировал адвокат.

Ранее Зеленский просил помощи в поимке Альперина Facebook Владимира Зеленского

При этом, по его словам, выход Альперина под залог – нормальная правовая практика.

"Альперина привлекают к уголовной ответственности, которая закончится либо оправдательным, либо обвинительным приговором. А залог – это только мера пресечения. Это не наказание", – пояснил Степанов.

"Если Альперин нарушит условия залога – например, не явится к следователю, в суд или к прокурору – этот залог получит государство. А ему будет избираться другая мера пресечения. Люди часто путают, говорят: вот, он вышел. Нет, это просто способ обеспечения уголовного производства", – констатировал он.

Адвокат добавил, что в любом случае в Украине существует механизм заочного привлечения к уголовной ответственности, то есть приговор может быть вынесен даже при отсутствии обвиняемого.

Альперин и его адвокат возле САП Facebook Вадима Альперина

Вадим Альперин и Владимир Зеленский

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