Друг ''ЛНР'' и миллионер: чем скандально известен новый глава Госпогранслужбы

Власть меняется, а старые кадры остаются. Именно так можно охарактеризовать назначение президентом Украины Владимиром Зеленским на должность главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Человека, который по слухам заработал миллионы на контрабанде как на востоке, так и на западе страны.

Что известно о скандальном главе ГПС и почему его назначил Зеленский — в материале OBOZREVATEL.

Миллионер в погонах

Своим указом Зеленский 14 июня 2019 года назначил полковника Сергея Дейнеко руководителем Государственной пограничной службы. Решение странное, учитывая его скандальную биографию.

По информации OBOZREVATEL, “посоветовать” президенту назначить на такую должность одиозного полковника могли влиятельные экс-регионалы. В частности, бывший глава ГПС Николай Литвин.

О Дейнеко в открытом доступе известно немного. До июня 2014 года он был главой Луганского пограничного отряда. Именно он и его подразделение отбивали нападения террористов в начале июня 2014 года. Позже, комментируя оборону погранучастка, Дейнеко вспоминал, что бои продолжались целых 3 дня.

После очередного столкновения, отряд боевиков, понеся потери, попросту отступил. Эта история и сделала полковника известным. В 2014 году Дейнеко наградили орденом Богдана Хмельницкого II степени за личное мужество и героизм. Получив свою порцию славы, он занял должность в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Сергей Дейнеко Инвестигатор

Но история успешного карьерного роста Дейнеки кроется не только и не столько в героизме. Скорее наоборот. Судя по ряду журналистских расследований, именно тесное сотрудничество с террористами из "ЛНР" улучшило позиции полковника.

Дело в том, что еще до Революции Достоинства он был тесно связан с экс-нардепом от Партии Регионов и “смотрящим” за Луганской областью Александром Ефремовым, а также экс-главой Госпогранслужбы времен президентства Виктора Януковича Николаем Литвиным (братом народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Владимира Литвина).

Именно благодаря протекции Николая Литвина Дейнеко как “свой человек” и был назначен на позицию главы Луганского погранотряда. Как пишет ОРД, в его задачи входил контроль за потоком контрабанды между Россией и Украиной. Речь шла в первую очередь о незаконной продаже топлива.

Николай Литвин Лига

“Таким образом, благодаря Ефремову, Валерию Болотову и крупным контрабандистам Луганщины, таким как Юрий Аптекарь (в Краснодонском районе занимался контрабандой горюче-смазочных материалов из РФ в огромных объемах, лучший друг и подельник), Сергей Дейнеко значительно улучшил свое материальное состояние став долларовым миллионером. Среди официальных миллионеров "Forbes" его нет, но за прикрытие указанной противоправной деятельности третью часть незаконных доходов (от 300 до 400 тыс. долларов) он ежемесячно исправно передавал на Николая Литвина”, – выяснили журналисты.

К слову, согласно лишь официальным данным, Дейнеко получил в 2018 году 1 млн 602 тыс. грн дохода. Он также задекларировал две квартиры площадью 31 и 91,6 кв. м: одна в Умане (Черкасская обл.) и зарегистрирована на сына, а вторая — в Киеве.

Глава ГПСУ владеет автомобилями Nissan X-TRAIL 2012 и 2017 годов. В банке он хранит около 300 тыс. грн, 17 тыс. долларов и 3 тыс. евро наличными.

Имущество Дейнеки

Но настоящие финансовые “подвиги” Дейнеко совершил уже в 2014 году. Имея тесные связи с луганскими силовиками, политиками и криминалитетом, полковник вовремя сориентировался. По информации СМИ, он сотрудничал и со своим давним знакомым Валерием Болотовым – так называемым народным губернатором Луганской области, активным участником антиукраинских акций и ярым сепаратистом.

15 и 17 мая 2015 года Болотов без особых проблем проехал через пункты пропуска, подконтрольные украинской армии. Во время возвращения 17 мая через автомобильный пункт пропуска "Должанский" (Свердловский район Луганской области), Болотов был задержан группой пограничников под командованием Игоря Момота, но Дейнеко, по некоторым данным, помог луганского главаря боевиков. При этом основные действующие лица и свидетели событий, Момот и сам Болотов, уже мертвы.

Валерий Болотов

Косвенно на факт сотрудничества указывает и пропагандистский фильм террористов "Позывной Донбасс". Наемники России утверждали, что якобы договорились с командиром отряда Луганщины о сдаче оружия украинскими военными. По данным авторов фильма, в 2014 году полковник фигурировал в расследовании военной прокуратуры относительно договоренностей с оккупантами в Луганской области.

Вероятно, их сотрудничество на этом не закончилось. В СМИ предполагают, что с подачи Дейнеко осуществлялся пропуск участников пророссийских митингов, "отпускников" и грузовиков с оружием в Украину (за эту услугу он мог получать до 15 тысяч долларов за одно авто).

Кто “назначил” Дейнеко

После ранения Дейнеко покидает зону АТО и переходит “служить” на западную границу. Как пишет Голос.UA, используя связи с нардепом Виктором Балогой, а также с людьми бывшего Генерального прокурора Виктора Пшонки, в орбиту которого он входил, Сергею Дейнеко удалось фактически немыслимое для "чужака" из другого региона – выстроить работу регионального управления “под себя”.

“Речь идет про переправу сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов "в промышленных масштабах". Для осуществления контроля над незаконной деятельностью, Сергей Дейнеко пролоббировал сразу несколько назначений своих людей на руководящие должности. Так, руководителем Чопского пограничного отряда стал полковник Гавел – в прошлом, начальник штаба Луганского пограничного отряда. Того самого, которым руководил Дейнеко. А руководителем оперативно-поискового отдела стал полковник Цяцькун, ранее руководивший этой же работой под начальством Дейнеко на Луганщине”, – отмечается в расследовании.

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Правда, такая анархия на западных границах продлилась недолго, должности вскоре Дейнеко лишился и попал в опалу к руководству страны. После этого полковник стал активным "общественным деятелем", создал организацию “Патриотическое братство пограничников” и попытался снова о себе заявить.

И вот благодаря покровительству одиозного “клана Литвинов”, ему удалось занять должность главы Госпогранслужбы.

Кроме того, как утверждает источник OBOZREVATEL, назначение Дейнеко лоббировали и контрабандисты, которые промышляют на так называемой "зеленке". Она является зоной государственной границы, а не таможенной. То есть находится в компетенции пограничников.

Продолжение следует...

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