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"Пора диктовать условия": Жданов озвучил способ выкрутить руки России

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Для разрешения вопроса войны на Донбассе президенту Украины Владимиру Зеленскому следует изменить минский формат.

"Если Зеленский сохраняет существующий формат, это будет болото, утопия", - сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

Комментируя заявления Зеленского, сделанные по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, он заметил: "Меня очень насторожило две вещи. Первая – то, что он не захочет раскрывать сегодняшнюю встречу в Минске. Вторая – вопрос выполнения Минских договоренностей".

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Эксперт пояснил: Украине может выполнять Минские договоренности "в том контексте, в котором они существуют, либо на наших условиях, исключив все пункты, которые нам не нравятся".

Владимир Зеленский в зоне проведения Операции Объединенных Сил

Владимир Зеленский в зоне проведения Операции Объединенных Сил

Пресс-служба президента Украины

Отвечая на вопрос, почему Зеленский акцентирует на Минских договоренностях, которые показали свою неэффективность, Жданов констатировал: "К сожалению, Петр Порошенко сделал священную мантру из Минских договоренностей при том, что они не являются даже юридическим документом – они не ратифицированы Верховной Радой. Зеленский вынужден разговаривать на той площадке, которая создана и которая признана во всем мире".

Вместе с тем эксперт указал и на ряд обнадеживающий моментов, в частности, он напомнил о том, что президент "сделал упор на прямых переговорах с Россией", а также заметил, что сегодня переговорная позиция Украины "очень сильная". "В декабре заканчиваются газовые контракты, подписанные Юлией Тимошенко, и РФ и ЕС в лице Германии нужен будет российский газ по нашей трубе", - пояснил он.

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Жданов убежден: Украина в Минске может "диктовать условия России" и "начинать выкручивать руки Российской Федерации".

При этом очень важно внести коррективы в существующий формат переговоров - "поставить РФ в позицию страны-ответчика и исключить из переговорного процесса самозванцев – так называемых представителей так называемых республик".

Как писал OBOZREVATEL, на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 4 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтМинские договоренностиМирные переговоры в Минске
Персоны
Олег ЖдановВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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