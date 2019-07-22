Зеленский может завершить войну? Пушилин выступил с заявлением

Глава "ДНР" Денис Пушилин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну на Донбассе.
"Есть ли у Зеленского возможности прекратить обстрелы, прервать острую фазу конфликта? Такие возможности у него есть... Необходима политическая воля, укротить радикалов как на линии соприкосновения, так и в тылу. Как мы видим, с последним у Зеленского есть определенные сложности", — сказал он в интервью ФАН.
При этом Пушилин добавил, что на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, по-прежнему разрушаются инфраструктура, жилые дома.
Денис Пушилин
"Говорить о том, что ситуация в каком-то плане имеет положительный прогресс, не приходится", — добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Также он заявил, что "республика" готова к прямому диалогу с Киевом, однако только на условиях оккупантов.
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