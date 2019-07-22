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Зеленский может завершить войну? Пушилин выступил с заявлением

2.5т Читать материал на украинском

Глава "ДНР" Денис Пушилин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну на Донбассе.

"Есть ли у Зеленского возможности прекратить обстрелы, прервать острую фазу конфликта? Такие возможности у него есть... Необходима политическая воля, укротить радикалов как на линии соприкосновения, так и в тылу. Как мы видим, с последним у Зеленского есть определенные сложности", — сказал он в интервью ФАН.

При этом Пушилин добавил, что на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, по-прежнему разрушаются инфраструктура, жилые дома.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

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"Говорить о том, что ситуация в каком-то плане имеет положительный прогресс, не приходится", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Денис Пушилин
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Теперь у Зеленского есть реальный шанс прекратить войну. Получив поддержку в Раде, взяв под контроль силовые структуры и правительство можно это сделать.
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