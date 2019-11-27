Зеленский ищет Альперина: появились детали громкого дела

Украинский бизнемен Евгений Шевченко, который сотрудничал с НАБУ, раскрыл подробности громкого дела против обвиняемого в контрабанде одесского предпринимателя Вадима Альперина.

Детали были раскрыты на его странице в Facebook. "НАБУ провело обыски и аресты на Киевской таможни, где проходил неистовый по объему грабеж государства. Для соответствующего документирования всех причастных к преступлению лиц детективам понадобилось более двух лет", – сообщил он.

По данным бизнесмена, организатором "схемы" является именно Альперин. Известно, что на счетах подконтрольных ему компаний детективы еще в 2017 году арестовали 450 млн грн.

Владимир Зеленский и Вадим Альперин

"Именно для разблокирования этих средств Альперин и предложил взятку в размере $800 тыс. на которой и погорел. Впоследствии суд отпустил его под залог, однако своего ареста контрабандист пока не дождался - в результате утечки информации (возможно из САП, возможно через суд) он был предупрежден и скрылся в неизвестном направлении", – пояснил Шевченко.

При этом он пишет о том, что задержанный ранее заместитель руководителя Киевской таможни Сергей Тупальский был "основным исполнителем схемы".

"Когда детективы только начинали расследование этого дела, некоторые журналисты упрекали, что Тупальского никто не арестует, потому что его кум никто иной, как Анатолий Новак – заместитель директора НАБУ. Однако не тут-то было – родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли" ,– резюмировал бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине пытаются раскрыть крупнейшую схему контрабанды. 26 ноября был арестован один из возможных участников схемы – замначальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.

По предварительным оценкам, оборот этой схемы мог составлять сотни миллионов, если не миллиарды гривен.

Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. По информации СМИ, его кто-то мог предупредить об активности правоохранителей, поэтому он успел скрыться.

Владимир Зеленский попросил помощи в поимке "короля контрабанды" Вадима Альперина. Президент на своих страницах в социальных сетях призвал всех, кто владеет какой-либо информацией о его месте нахождения звонить на горячую линию НАБУ: 0800213200.

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