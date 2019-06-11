Здание КСУ "заминировали": что известно

Здание Конституционного суда, который во вторник, 11 июня, рассматривает конституционность указа о роспуске Верховной Рады, "заминировали".

Об этом рассказала пресс-секретарь столичной полиции Яна Неруш. Она добавила, что сообщение о заминировании поступило на электронный почтовый ящик Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает "Громадське".

Информацию проверяли сотрудники управления государственной охраны. Она не подтвердилась, людей из здания не эвакуировали.

В заседании был объявлен перерыв до 11:45.

Здание КСУ заминировали Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный суд представление о неконституционности указа.

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