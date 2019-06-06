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Кучму обвинили в "ударе" по ВСУ

1.2тЧитать материал на украинском

Инициатива, озвученная главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой о том, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ", нанесло удар по морально-психологическому состоянию военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал народный депутат Украины (фракция "Народный Фронт"), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. "Даже если эта инициатива не будет реализована в виде конкретных приказов и директив со стороны Генерального штаба, я уверен, что это уже сильно бьет по морально-психологическому состоянию наших военнослужащих", - заявил он.

Тымчук добавил: "Это касается не только зоны ООС. Люди, которые несут службу в тылу, понимают: когда в зоне боевых действий запрещают использовать оружие даже для самозащиты, в качестве ответного огня, армия теряет смысл как таковая".

Боец ВСУ, иллюстрация

Боец ВСУ, иллюстрация

ГолосUA

Он также убежден в том, что сам факт озвучивания подобной инициативы "резко повышает морально-психологический дух противника, то есть российских оккупантов".

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Таким образом, "уже на уровне политического заявления в виде еще не осуществленной идеи, эта идея, будучи озвученной, принесла огромный вред", - резюмировал нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в контексте инициативы "не стрелять в ответ" заявил: прежде чем реализовывать ее, ВСУ следует нанести противнику потери, равные тем, которые были нанесены ВСУ.

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Темы
ЭксклюзивОперация Объединенных сил на ДонбассеМирные переговоры в Минске
Персоны
Дмитрий ТымчукЛеонид Кучма
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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