Завербовала ФСБ: в воинской части на Житомирщине предотвратили теракт

Военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России.

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на постановления Королевского райсуда Житомира. Отмечается, что по данному факту суд расследует дело о государственной измене.

Речь идет об украинском гранатометчике, которому поручили осуществить взрыв в воинской части в Бердичеве.

Он самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией, где был задержан представителями ФСБ РФ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, [он] дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задание осуществить взрыв на территории в/ч А3091", – сказано в постановлениях суда.

Однако, вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился в полицию. Как сообщили в Главном управлении СБУ Житомирской области, в настоящее время ведомство не может предоставить официальной информации по этому поводу, поскольку ее разглашение может навредить следствию, которое ведется. Расследование этого дела продолжается.

Иллюстрация. ФСБ Bigmir.net

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