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8 сентября • обновлено в 11:51
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Завербовала ФСБ: в воинской части на Житомирщине предотвратили теракт

11.5т Читать материал на украинском

Военнослужащего 26-й отдельной артиллерийской бригады в Бердичеве (Житомирская область) пыталась завербовать Федеральная служба безопасности России.

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на постановления Королевского райсуда Житомира. Отмечается, что по данному факту суд расследует дело о государственной измене.

Речь идет об украинском гранатометчике, которому поручили осуществить взрыв в воинской части в Бердичеве.

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Он самовольно покинул место несения военной службы и незаконно пересек государственную границу Украины с Российской Федерацией, где был задержан представителями ФСБ РФ.

"В дальнейшем под угрозой применения в отношении него насилия, [он] дал согласие на сотрудничество с представителями ФСБ РФ и получил от них задание осуществить взрыв на территории в/ч А3091", – сказано в постановлениях суда.

Однако, вернувшись в Украину, военный не совершил теракт и обратился в полицию. Как сообщили в Главном управлении СБУ Житомирской области, в настоящее время ведомство не может предоставить официальной информации по этому поводу, поскольку ее разглашение может навредить следствию, которое ведется. Расследование этого дела продолжается.

Иллюстрация. ФСБ

Иллюстрация. ФСБ

Bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум лицам, которые способствовали России в подготовке детей к боевым действиям на Донбассе.

Террористы вербовали несовершеннолетних и готовили их к участию в противоправной деятельности "ДНР".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина Житомир
Теги
ФСБ Вооруженные силы Украины теракт Бердичев
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А накуя ФСБ взрыв в этой жопе мира - Бердичеве?!! Короче, очередная рагульская пурга!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Бердичев - имя нарицательное. :-)))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Трубицын Александр, Москва это вассал крымских татар, которые в свою очередь были вассалами Османской империи. Так куда сраной Москве до БЕРДИЧЕВА?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Жаль что не взорвал, штук десять далбаящуров отправил бы на навоз.
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