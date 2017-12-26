Завалили переаттестацию: стало известно о скандальных решениях судов по полицейским

В Национальной полиции возобновили свою работу по решению судов около 2500 полицейских, которые провалили переаттестацию.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Он уточнил, что этих правоохранителей направили на восток страны.

"Бывшие работники должны пройти стажировку. Мы предложили пройти стажировку на востоке, был ряд отказов, мы их уволили. Теперь идет работа в Донецкой, Луганской областях", - отметил он.

Князев подчеркнул, что такое решение позволило Нацполиции разгрузить работу в этих двух областях.

Как сообщал "Обозреватель", после переаттестации была уволена четверть руководящего состава Национальной полиции.