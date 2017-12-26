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Завалили переаттестацию: стало известно о скандальных решениях судов по полицейским

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В Национальной полиции возобновили свою работу по решению судов около 2500 полицейских, которые провалили переаттестацию.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Он уточнил, что этих правоохранителей направили на восток страны.

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"Бывшие работники должны пройти стажировку. Мы предложили пройти стажировку на востоке, был ряд отказов, мы их уволили. Теперь идет работа в Донецкой, Луганской областях", - отметил он.

Князев подчеркнул, что такое решение позволило Нацполиции разгрузить работу в этих двух областях.

Как сообщал "Обозреватель", после переаттестации была уволена четверть руководящего состава Национальной полиции.

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