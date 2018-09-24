''Зато без б*ндеровцев'': в Крыму подняли панику из-за военных самолетов Путина

В оккупированном Россией Крыму в городе Ялта местные жители переполошились из-за полетов российских истребителей.

Об этом сообщается на странице блогера "КРЫМский бандеровец" в Twitter, где опубликованы комментарии людей в социальных сетях.

Местные жители пишут, что в Крыму идут учения с использованием "Су-30 или Су-34". Истребители пролетали на довольно низкой высоте, звук которых сильно напугал не только людей, но и домашних животных.

"Крым. Жителей Ялты испугал звук истребителя оккупантов, который пронесся низко над городом. А до оккупации Ялта была курортом с лозунгом "Ялта - город счастья". Счастье здесь больше не живет", - написал блогер.

"Зато без бандеровцев! Ни в коем случае не злорадствую, но... Имеете то, что имеете", "Великое "счастье" жить на военной базе", - комментируют другие пользователи сети.

Крым. Жителей Ялты испугал звук истребителя оккупантов, который пронесся низко над городом. А до оккупации Ялта была курортом с лозунгом "Ялта - город счастья". Счастье здесь больше не живет pic.twitter.com/zRibl5EAxd — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее В Крыму возникла паника из-за странного дождя, который назвали "химическим выбросом".