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''Зато без б*ндеровцев'': в Крыму подняли панику из-за военных самолетов Путина

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В оккупированном Россией Крыму в городе Ялта местные жители переполошились из-за полетов российских истребителей.

Об этом сообщается на странице блогера "КРЫМский бандеровец" в Twitter, где опубликованы комментарии людей в социальных сетях.

Местные жители пишут, что в Крыму идут учения с использованием "Су-30 или Су-34". Истребители пролетали на довольно низкой высоте, звук которых сильно напугал не только людей, но и домашних животных.

''Зато без б*ндеровцев'': в Крыму подняли панику из-за военных самолетов Путина
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"Крым. Жителей Ялты испугал звук истребителя оккупантов, который пронесся низко над городом. А до оккупации Ялта была курортом с лозунгом "Ялта - город счастья". Счастье здесь больше не живет", - написал блогер.

"Зато без бандеровцев! Ни в коем случае не злорадствую, но... Имеете то, что имеете", "Великое "счастье" жить на военной базе", - комментируют другие пользователи сети.

''Зато без б*ндеровцев'': в Крыму подняли панику из-за военных самолетов Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее В Крыму возникла паника из-за странного дождя, который назвали "химическим выбросом".

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаЯлта
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Липатов Владимир
Липатов Владимир
Ааахахаха! Тупо лоховской фейк! 🤣🤣🤣
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Это тактика устрашения, а не случайный пролёт. На самом деле они не должны пролетать над жилым сектором. Но окупанти "ложили с прибором" на местное население. Молитесь что бы это железо , в один прекрасный день, не рухнуло вам , на вашы дурные головы .
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
"..звук которых сильно напугал не только людей, но и домашних животных." люди быстро успокоились, а домашние животные ещё долго теребили чубы и пели *щеневмерла*
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