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Застрелился, сидя в наручниках: на Донетчине в кабинете полиции умер подозреваемый

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В Константиновке Донецкой области задержанный за грабеж мужчина при странных обстоятельствах умер в отделении полиции.

Утром 27 июня нетрезвый местный житель напал на женщину и несколько раз ее ударил. Пострадавшая пыталась сбежать, но тот догнал и отобрал ее вещи, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Его удалось поймать – злоумышленником оказался ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Его доставили в полицейский участок, где он, по словам полиции, в кабинете завладел служебным оружием и выстрелил в себя.

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Правоохранители начали расследовать этот инцидент и отстранили от должности начальника Константиновского отделения полиции.

Наручники

Наручники

Оружие

Оружие

В пресс-службе Государственного бюро расследований добавили, что расследуют возможное превышение служебных полномочий правоохранителей. Погибший умер при странных обстоятельствах: будучи в наручниках, он якобы сумел завладеть оружием и застрелиться.

Как писал OBOZREVATEL, вокруг полиции в июне вспыхнул громкий скандал из-за смерти Кирилла Тлявова. Ребенок получил смертельное огнестрельное ранение рядом с местом, где нетрезвые полицейские практиковались в стрельбе.

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилля Тлявова полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец были доставлены в участок в состоянии сильного алкогольного опьянения и не признавали совершение преступления.

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Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Anin Georgij
Anin Georgij
Застрелился? Наверное, обиделся...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Хорошая полиция! Отобрать оружие у полицейского - это эротично!)))
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