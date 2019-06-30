Застрелился, сидя в наручниках: на Донетчине в кабинете полиции умер подозреваемый

В Константиновке Донецкой области задержанный за грабеж мужчина при странных обстоятельствах умер в отделении полиции.

Утром 27 июня нетрезвый местный житель напал на женщину и несколько раз ее ударил. Пострадавшая пыталась сбежать, но тот догнал и отобрал ее вещи, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Его удалось поймать – злоумышленником оказался ранее судимый мужчина 1991 года рождения. Его доставили в полицейский участок, где он, по словам полиции, в кабинете завладел служебным оружием и выстрелил в себя.

Правоохранители начали расследовать этот инцидент и отстранили от должности начальника Константиновского отделения полиции.

Наручники

Оружие

В пресс-службе Государственного бюро расследований добавили, что расследуют возможное превышение служебных полномочий правоохранителей. Погибший умер при странных обстоятельствах: будучи в наручниках, он якобы сумел завладеть оружием и застрелиться.

Как писал OBOZREVATEL, вокруг полиции в июне вспыхнул громкий скандал из-за смерти Кирилла Тлявова. Ребенок получил смертельное огнестрельное ранение рядом с местом, где нетрезвые полицейские практиковались в стрельбе.

Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилля Тлявова полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец были доставлены в участок в состоянии сильного алкогольного опьянения и не признавали совершение преступления.

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