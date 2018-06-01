УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Застрелили и кинули посреди дороги: в Кривом Роге произошло жестокое убийство

2.1тЧитать новость на украинском

В Кривом Роге неизвестные застрелили мужчину, после чего выбросили его тело из автомобиля во время движения.

Как сообщает 1kr.ua, ЧП произошло в Металлургическом районе города.

Очевидцы случившегося рассказали, что между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили парня и погрузили в Mercedes Benz Sprinter.

Новости
В Кривом Роге произошло страшное ЧП на шахте: есть жертва

Затем прозвучало два выстрела, после которых из авто на ходу выбросили человека.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, но вскоре скончался в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Кривом Роге жестко избили депутата.

Место
УкраинаКривой Рог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги