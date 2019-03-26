Зашла смертоносная бригада: в "ЛНР" устроили панику из-за генерала ВСУ

В "Народной милиции ЛНР" устроили панику из-за провокации в районе блокпоста "Станица Луганская", которую якобы подготовили Вооруженные силы Украины.

Информация была озвучена в заявлении представителя "НМ ЛНР" Андрея Марочко, которое опубликовали на сайте "органа". Во главе "операции" якобы стоит генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

По словам террориста, от источников в штабе ООС была получены данные "о прибытии в зону ответственности 25-й десантно-штурмовой бригады командующего десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенанта Забродского".

ЛНР 24tv.ua

В "ЛНР" заверили, что вместе с ним в Станицу Луганскую прибыло также подразделение Сил специальных операций ВСУ в количестве 25 человек.

Кроме того, террористы заявили, что провокация предполагает гибель мирных жителей, ответственность за которую Украина якобы попытается переложить на военнослужащих "Народной милиции ЛНР".

"Для освещения и придания общественного резонанса, спланированному киевскими силовиками преступлению, в район КПВВ "Станица Луганская" прибыли группы журналистов телеканалов "1+1" и "5 канал", которые якобы случайно должны оказаться на месте событий в нужное время", – разразился бредовым заявлением Марочко.

Андрей Марочко Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" заявили о захвате троих диверсантов из Украины, которые якобы готовили теракты на стратегических объектах.

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