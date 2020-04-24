Зарезал и сбежал: в Черновицкой области сожитель жестоко расправился с женщиной

В селе Ставчаны Черновицкой области сожитель зарезал женщину и скрылся с места преступления.

В пятницу, 24 апреля, правоохранителям поступила информация о том, что 60-летняя женщина находится в собственном доме с ножевыми ранениями. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сказано в сообщении полиции области на странице в Facebook.

vesti.ua

По предварительной информации, во время ссоры 55-летний сожитель нанес женщине ножевые ранения и скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убиейство). Полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в городе Заставна Черновицкой области 47-летний мужчина на глазах у ребенка зарезал 41-летнюю жену во время семейной ссоры.

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