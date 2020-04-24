Главная Новости
25 апреля • обновлено в 02:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Зарезал и сбежал: в Черновицкой области сожитель жестоко расправился с женщиной

998
Читать материал на украинском

В селе Ставчаны Черновицкой области сожитель зарезал женщину и скрылся с места преступления.

В пятницу, 24 апреля, правоохранителям поступила информация о том, что 60-летняя женщина находится в собственном доме с ножевыми ранениями. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сказано в сообщении полиции области на странице в Facebook.

Зарезал и сбежал: в Черновицкой области сожитель жестоко расправился с женщиной

vesti.ua

По предварительной информации, во время ссоры 55-летний сожитель нанес женщине ножевые ранения и скрылся с места преступления. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убиейство). Полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в городе Заставна Черновицкой области 47-летний мужчина на глазах у ребенка зарезал 41-летнюю жену во время семейной ссоры.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Национальная полиция Украины убийство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,8 миллиона человек, погибли – более 194 тысяч.

  • Шмыгаль объявил 5 этапов выхода из карантина и план снятия ограничений в Украине.

  • Израильский препарат от коронавируса дал ошеломительный результат: есть первые спасенные.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • В США прекратили использовать препарат, которым лечат коронавирус в Украине. Он убивает людей!

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги