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9 сентября • обновлено в 11:13
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Зарабатывал на бойцах: на Донбассе поймали на взятке подполковника

7.6т Читать материал на украинском

ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников.

Как сказано в сообщении пресс-службы Бюро, по предварительным данным, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тысячи гривен.

Взятка составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

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"Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Зарабатывал на бойцах: на Донбассе поймали на взятке подполковника

dbr.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Зарабатывал на бойцах: на Донбассе поймали на взятке подполковника

dbr.gov.ua

Зарабатывал на бойцах: на Донбассе поймали на взятке подполковника

dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве во время получения взятки был задержан начальник Полтавской таможни, который приходится тестем нардепа от "Слуги народа".

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Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Государственная пограничная служба Украины взятка
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