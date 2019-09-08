Зарабатывал на бойцах: на Донбассе поймали на взятке подполковника

ГБР задержало подполковника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, который зарабатывал на питании пограничников.

Как сказано в сообщении пресс-службы Бюро, по предварительным данным, начальник отдела тылового обеспечения требовал и получил неправомерную выгоду от поставщика продуктов питания в размере 71 тысячи гривен.

Взятка составляла 10% от стоимости договора закупки пищевых продуктов для военнослужащих-пограничников.

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"Решается вопрос об объявлении задержанному сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности", - сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Подполковнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве во время получения взятки был задержан начальник Полтавской таможни, который приходится тестем нардепа от "Слуги народа".

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