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11 апреля • обновлено в 02:25
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Замглавы ГБР Бабиков работал адвокатом Януковича – НАПК

1.5т
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) указало, что заместитель директора ГБР Александр Бабиков ранее защищал бывшего президента Виктора Януковича в качестве адвоката.

Как передает Адвокатская совещательная группа в Facebook, в НАПК сообщили, что Бабиков на самом деле защищал интересы Януковича в уголовном производстве. "Бабиков и Венедиктова откровенно соврали, когда утверждали обратное", – сказано в сообщении.

Александр Бабиков

Александр Бабиков

Скриншот видео

"НАПК установило, что защита Януковича, Бабиков осуществлял в уголовном производстве, в котором сейчас досудебное расследование осуществляется следователями третьего следственного отдела (отдел расследования преступлений по Майдану) третьего управления ГБР.

Этот факт обусловливает наличие частных интересов Бабикова в ходе и результатах расследования данного уголовного производства", – сказано в заявлении.

ГБР подозревает Черновол в убийстве: всплыло доказательство работы замглавы на Януковича

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

ГБР подозревает Черновол в убийстве: всплыло доказательство работы замглавы на Януковича

facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Как писал OBOZREVATEL, накануне вокруг Александра Бабикова разгорелся скандал из-за объявления подозрения в убийстве бывшему нардепу Татьяне Черновол. Глава МВД назвал этот шаг "неадекватным и постыдным", призвав Бабикова подать в отставку.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Александр Бабиков
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Расшивелили кубло)))))))
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